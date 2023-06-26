شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون رزقوا بـ"توأم" أبرزهم عمرو دياب وأصالة وأخرهم ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزقت النجمة ريهام حجاج، صباح اليوم بتوأم جميلة ويوسف من زوجها محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، وكتب عبر حسابه على إنستجرام قائلاً: "حمد الله على سلامتك يا حبيبتى ونور عنيا الحمد لله وما شاء الله ربنا رزقنا جميلة ويوسف محمد حلاوة ربنا يبارك فيهم"، ولم تكن ريهام حجاج هى الوحيدة من الوسط الفنى التى رزقت بتوأم حيث سبقها فى ذلك عدد كبير من النجوم.

رُزقت النجمة السورية جومانا مراد، بتوأم أطلقت عليهما اسمى "على وديانا"، وجاء هذا التوأم بعد دخولها فى مشاكل صحية بسبب الحمل وحدوث ولادة مبكرة، حيث أنها ولدت قبل حلول الشهر السابع بيومين، ولكن بعد فترة تدهورت حالة ابنتها ديانا وتوفيت.

النجمة أصالة نصرى رزقت بتوأم هما "آدم وعلى"، عام 2011 من طليقها المخرج طارق العريان، كذلك النجمة غادة عادل لديها توأم هما عزالدين وعبد الله من طليقها المخرج مجدى الهوارى، أيضا الهضبة عمرو دياب رزق في عام 1999 بتوأم فتاة وولد، هما زينة وعبد الله والفنانة زينة لديها توأم ولدين عز الدين وزين الدين.

وكثيرا ما تحتفى الفنانة نوال الزغبي بطفليها التوأم جوى وجورج، اللذان أنجبتهما في عام 2008 من إيلي ديب، قبل أن ينفصلا، وكذلك النجم حمادة هلال رزقه الله بتوأم ولد وبنت بالإضافة أن لديه يوسف وراما أيضا، أما الفنان أبو الليف رزقه الله أيضا بطفل وطفلة توأم بالإضافة إلى ابنه حبيب، النجم إيهاب توفيق رزق أيضا بتوأم عام 2008 ، وهو نفس الأمر بالنسبة للفنان بهاء سلطان الذى لم ينشر أى صور لتوأمه منذ الولادة ويتحفظ على الأمر بشدة، وكذلك النجمة هالة صدقى من النجمات اللاتى أنجبن توأم منذ مايقرب من 12 عاما.