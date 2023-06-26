شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصري يكرم رائدة الديكور المسرحي الفنانة نهى برادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض خلال دورته السادسة عشرة، رائدة الديكور المسرحي الفنانة التشكيلية نهى برادة، والتي نالت اجماعا كبيرا على اختيارها من قبل اللجنة العليا للمهرجان .

وقالت الفنانة نهي برادة تعليقا على خبر تكريمها: سعيدة جداً بتكريمي في المهرجان القومي للمسرح، لأن هذا التكريم يحمل الكثير من المشاعر والتقدير والحب ورد الجميل، خاصة أن تكريمي من بلدي، وأنا مازلت علي قيد الحياة، فكل الشكر لإدارة المهرجان والفنان محمد رياض.

نهى برادة تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم الفنون الزخرفية -ديكور وعمارة داخلية بدرجة إمتياز مع مرتبة الشرف- الزمالك عام 1962، ثم التحقت بفرق التليفزيون المسرحية عام 1963، ثم عملت في مؤسسة فنون المسرح الموسيقي عام 1966، وهي رائدة فن الديكور المسرحي في مصر والعالم العربي، وقد بدأت رحلتها في عالم الديكور منذ أكثر من 40 عاما.

صممت نهى برادة ديكورات أكثر من 200 عملا مسرحيا ما بين القطاع العام والخاص، منها مسرحيات تعد الأشهر في تاريخ المسرح المصري، وكان أول عمل مسرحي قامت بتصميمه مسرحية "خان الخليلي" من إخراج حسين كمال،ثم مسرحية "هاملت" مع الفنان كرم مطاوع، ومن أشهر أعمالها، مسرحيان: شارع محمد على، بشويش، ريا وسكينة، مدرسة المشاغبين، سيدتي الجميلة، شارع محمد علي، الصعايدة وصلوا، قصر الأحلام، أخويا هايص وأنا لايص، بحبك يا مجرم، زهرة الصبار، روحية اتخطفت، سنة مع الشغل اللذيذ .