شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يدرس طرح فيلم "البريمو" فى دور العرض أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس النجم محمد هنيدى طرح فيلمه الجديد "البريمو" في موسم الصيف هذا العام وتحديداً خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بعدما انتهى هنيدى من تصوير آخر مشاهد العمل الأسبوع الماضى، وهو تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

يعود النجم محمد هنيدى لتقديم الأدوار الصعيدية فى السينما مرة أخرى بعدما قدمها سابقاً في أفلام "الهروب" و"صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"عسكر في المعسكر"، حيث يجسد هنيدى في فيلم البريمو شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

فيلم "البريمو" يسجل عودة للمخرج الكبير سعيد حامد إلى السينما مرة أخرى بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس"، وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدى الذى قدم معه عدة أعمال سينمائية منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه" حققت نجاحاً كبيراً.

وفى سياق آخر يستعد هنيدى لتصوير المشاهد المتبقية في فيلمه "الجواهرجى" تمهيداً لطرحه في دور العرض بعد فترة من التوقف على مدار أكثر من عام، والعمل يشارك في بطولته منى زكى، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، عارفة عبدالرسول وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري وتدور أحداثه في اطار كوميدى.