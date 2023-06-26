شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان عمان السينمائي أول فيلم يعلن عن جائزة لأفضل فيلم وثائقي عربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم عن إضافة جائزة جديدة، تقدم الدورة الرابعة من المهرجان، المقررة من 15 – 22 أغسطس ، وهي جائزة FIPRESCI لأفضل فيلم وثائقي عربي، في أحد الأقسام التنافسية الأربعة للمهرجان.

جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (أو (FIPRESCI تُمنح في مهرجانات الأفلام الدولية ذات القيمة الخاصة، تأسس الإتحاد في عام 1925، ولديه أعضاء في أكثر من 70 دولة.

الغرض الرئيسي من هذه الجائزة هو دعم السينما المستقلة كفن وكوسيلة للتعبير، فضلاً عن كونها جزءاً أساسياً من الثقافة الوطنية والهوية وتحظى الجائزة بأهمية كبيرة في صناعة الأفلام لأنها تعكس آراء النقاد والصحافيين المحترفين في السينما.

في هذا الصدد، قال كلاوس إيدر، الأمين العام للاتحاد: "على الرغم من أن FIPRESCI ليس لديه أعضاء في الأردن بعد، نأمل أن يكون ظهورنا الأول في مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم هذا الصيف بحضور لجنة تحكيم للأفلام الوثائقية بداية صداقة جميلة ومثمرة."

ستقوم لجنة مكونة من ثلاثة نقاد سينمائيين عرب ودوليين بتقييم الأفلام الوثائقية المقدمة واختيار الفائز بجائزة FIPRESCI .

يأتي هذا بالإضافة إلى جوائز السوسنة السوداء لأفضل فيلم روائي عربي طويل وأفضل فيلم وثائقي عربي طويل وأفضل فيلم روائي عربي قصير، تختارها ثلاث لجان مكونة من مهنيين في القطاع المرئي والمسموع. أما الجمهور فسيختار أفضل فيلم طويل غير عربي ويحصل جميع الفائزين على جوائز نقدية قيمة.