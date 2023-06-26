جهاد ابنه محمد صبحي في «يوميات ونيس» تطل على جمهورها بعدما تخطت سن الأربيعن … والمتابعون: اعتزلتي ليه يا فنانة؟

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يونيو 2023 03:50 مساءً - بعد غياب لسنوات طويلة، عادت الفنانة هدى هاني إحدى بطلات مسلسل «يوميات ونيس» للظهور مرة أخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعيها، الذي سعدوا بظهورها مجددًا.

أحدث ظهور لـ هدى هاني

ونشرت الفنانة هدى هاني عدد من الفيديوهات التي وثقت ظهورها مرة أخرى أمام الجمهور، وذلك عبر حسابها الرسمي بمنصة الفيديوهات «تيك توك»، وجاء آخرها وهي مرتدية إطلالة صيفية «كاجوال» بسيطة، لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها، موجهين لها التساؤلات بشأن اختفاءها عن الساحة الفنية.

وجاء من بين التعليقات التي تلقتها هدى هاني، من قبل متابعيها عبر «تيك توك»: «والله زمان يا فنانة»، «فينك يا فنانة»، «كراش زمان»، «كبرتي يا هدى ما شاء الله».

الفنانة هدى هاني

ما لا تعرفه عن الفنانة هدى هاني!

وخلال السطور الآتية، نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة هدى هاني، وفق تصريحات تلفزيونية سابقة لها، وحسب حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي.

– اكتشفها الفنان محمد صبحي في طفولتها، وقدمها لأول مرة في دور ابنته بمسرحية «الهمجي» في عام 1985.

– جاء انطلاقتها الحقيقية بفترة المراهقة بتجسيدها دور «جهاد» الابنة الكبرى للفنان محمد صبحي، في مسلسل «يوميات ونيس».

– كما شاركت الفنانة هدي هاني مع الفنان محمد صبحي أيضًا في مسرحيتي «ماما أمريكا» و«عائلة ونيس».

– بعد سنوات عادة للعمل في عدد من الأعمال التلفزيونية وهي أكبر سنًا، ويأتي من أبرزها، «العطار والسبع بنات»، «الحب بعد المداولة»، «أحلامك أوامر».

– في عام 2010، شاركت هدي هاني في بطولة مسلسل «العار»، وبعد عامين شاركت في فيلم «خريف آدم».

– يذكر أن هدى هاني شاركت في مسلسل “الخواجة عبد القادر”، من بطولة النجم يحيى الفخراني، وعرض المسلسل عام 2012.

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