سينما عيد الأضحى في الأوبرا| أسعار تذاكر أفلام موسم 2023

ياسر رشاد - القاهرة - بالتزامن مع انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائي 2023، تستقبل كلا من سينما الهناجر وسينما الإبداع بساحة الأوبرا المصرية، التابعتان لصندوق التنمية الثقافية، للمرة الأولى أفلام الموسم الجاري بأسعار مخفضة للحضور.

أسعار تذاكر سينما عيد الأضحى في الأوبرا

ومن المقرر أن يتم انطلاق عرض الأفلام غدًا “بيت الروبي، تاج”، بقيمة 60 جنيهًا.

أفيش فيلم بيت الروبي

سينما الهناجر

البرنامج السينمائي الجديد لمركزي الإبداع والهناجر في الأوبرا

تنطلق العروض ابتداءً من مساء الثلاثاء الـ٢٧ ‏من ‏يونيو الجاري وتستمر في ‏عروض ‏متتالية على مدار اليوم، ابتداءً من العاشرة صباحاً وحتى منتصف الليل.

وستكون بداية العروض مع فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز والفنان كريم محمود عبد العزيز،وفيلم تاج للفنان تامر حسني والفنانة دينا الشربنيي يتم حجز التذاكر من خلال "شباك التذاكر بمركز الهناجر للفنون"، بساحة دار الأوبرا المصرية.