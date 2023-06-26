مهرجان عمان السينمائي الدولي| جائزة جديدة في الدورة الرابعة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مهرجان عمان السينمائي الدولي عن إضافة جائزة جديدة لفعاليات أفلامه، التي ستُقدم خلال الدورة الرابعة من المهرجان.

تفاصيل جائزة مهرجان عمان السينمائي الجديدة 2023

ومن المقرر ان تبدأ الدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي من 15 - 22 (أغسطس)، وستقدم جائزة FIPRESCI لأفضل فيلم وثائقي عربي، في أحد الأقسام التنافسية الأربعة للمهرجان.

جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (أو (FIPRESCI تُمنح في مهرجانات الأفلام الدولية ذات القيمة الخاصة.

تأسس الإتحاد في عام 1925، ولديه أعضاء في أكثر من 70 دولة.

الغرض الرئيسي من هذه الجائزة هو دعم السينما المستقلة كفن وكوسيلة للتعبير، فضلاً عن كونها جزءاً أساسياً من الثقافة الوطنية والهوية. وتحظى الجائزة بأهمية كبيرة في صناعة الأفلام لأنها تعكس آراء النقاد والصحافيين المحترفين في السينما.