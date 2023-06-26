عمرو دياب يطرح "خلص على قلبي" كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق الهضبة عمرو دياب بأغنيته الجديدة “خلص على قلبي”، ليفتتح بها موسم الإصدارات الغنائية لعيد الأضحى 2023، وذلك عبر منصة الموسيقى الشهيرة أنغامي.

أغنية خلص على قلبي من كلمات محمد البوغة وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.

وتقول كلمات أغنية “خلص على قلبي..

قربك يتاخد دوا من غير ما أسأل دكتور

غيرك عندي ولا الهوا لا هلف معاك ولا أدور

أنت الحلوين كلهم بجمالهم على بعضهم

جيت أنت وسفرتهم من غير ختم وباسبور

خلص على قلبي كمان خلص ده الدلع اللي بيجي يخلص

أعلى لي كمان علي العالي يا جايب من الآخر ومخلص

يا معلي في نفسيتي ومخلي مزاجي تمام

أنا طول ما أنت في دنيتي رايق ١٠٠ سنة قدام

واللي زمان أنا شفتهم عجبوني وعجبتهم

جيت أنت وزعلتهم يالا أهي كانت أيام

عمرو دياب خلص على قلبي

أغنية الحفلة عمرو دياب عيد الفطر 2023

كان قد طرح عمرو دياب أحدث أغانيه خلال عيد الفطر الماضي بعنوان الحفلة، التي حققت نسبة استماع عالية على المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”.

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد قماح، تقول كلماتها:

"أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة إزاي

ودق الطبلة ولعب الناي

كله بيرقص وبيغني كله قايل للهم باي باي

شوف السمرة دي عاملة إزاي

ولا البيضا أنا مش فتاي

أحلى بنات في الكون حواليا

تقولش بقيت سلطان بروناي

أيوه جاي بص البنت دي جامدة إزاي

ساكتة لكن قلبها رغاي

لون فستانها أنا وألوانها حاسس إني سافرت هاواي

بص بترقص حلو إزاي

رقصها رقص الطبقة الهاي

قلبي وراها رقص وياها طالع نازل رايح جاي

أيوة جاي بس احسبها دي تيجي إزاي

وهي بترقص شاورت هاي

كل اللي قبليها طاروا نسيتهم أه وأنا مش نساي

شوف بقى دخلت قلبي إزاي

دخلت قعدت شربت شاي

يخرب بيت رقة ضحكتها

ضحكة تلطف شهر چولاي".