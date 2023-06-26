شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكتشف ركين سعد حقيقة ما يخفيه أعضاء الفرقة عنها فى ريفو 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it، أول حلقتين من مسلسل ريفو 2، ودارت الأحداث في الحلقة الأولى و الثانية عن معرفه مريم " ركين سعد" بحقيقه والدتها ليلى "ايفا" وسفرهما معا إلى العجمى محاوله منها استرجاع ذكريات والدتها و الماضى والحديث عن والدها حسن فخر الدين.

ويتجمع أعضاء فرقة ريفو مروان "صدقى صخر" وماجد "تامر هاشم" و نعمان "مينا النجار" وأباظة "حسن أبو الروس" فى جراج ماجد مسترجعين بعض ذكرياتهم القديمة مع شادى "أمير عيد".

ويبلغهم نعمان أنه قدم استقالته من شركة "ياسمين" سارة عبد الرحمن ورفضت أن تعطيه مستحقاته والاستقالة بعد أن طلبت منه ياسمين أن يحضر لها العقد الذي وقعه هو وأعضاء الباند مع حسن فخر الدين محسن محيي الدين لإنهاء فرص إنتاج فيلم ريفو.

ويقول أباظة لهم بأن عليهم إبلاغ مريم بكل الحقيقة وأن يرسل كل شخص فيهم التسجيل الصوتى المتفق عليه ويرون خلاله كل ما حدث عن موضوع العجمى وحفلاته لحد آخر حفلة، ولكن مروان يرفض كلام أباظة لان مريم لن تتحمل خاصة وإنها غادرت منذ وقت قليل مصحة علاج الاكتئاب، لذلك هل تكتشف ركين سعد الحقيقة التي يخفيها أعضاء الفرقة عنها.

ويعرض مسلسل ريفو 2، حصريا عبر منصة watch it و بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.