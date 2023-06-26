شكرا لقرائتكم خبر عن رفع فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو من السينمات لاستقبال أفلام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المسؤلون عن السينمات فيلم ابن الحاج أحمد بطولة النجم شيكو، والذى عرض في عيد الفطر الماضى، وحقق ما يقرب ما من 12 مليون جنيه منذ طرحه فى السينمات، وجاء رفع الفيلم بسبب طرح عدة أفلام جديدة في السينمات بموسم عيد الأضحى السينمائى، حيث افتتح فيلم "بيت الروبى" الموسم السينمائى، وحقق 15 مليون جنيه في السينمات في 4 أيام عرض .

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، إسماعيل فرغلي، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى، ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما بمفرده بعيدًا عن هشام ماجد، كما يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "قلب أمه" عام 2018.

وتدور أحداث فيلم "ابن الحاج أحمد" في إطار كوميدي حول أحمد (شيكو) الذي يعمل في بقالة والده (سيد رجب)، ولكنه يعاني من بعض المتاعب بسبب عصابات خطرة يضطر لمواجهتها، بالتعاون مع نبيلة (رحمة أحمد).

يذكر أن شيكو شارك كضيف شرف في 3 أفلام العام الماضى وهم "واحد تانى" مع أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير، و"العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى وإخراج أحمد نادر جلال، و"تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى.