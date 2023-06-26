شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون اختاروا أسماء أعمالهم لأبنائهم.. أبرزهم تامر حسنى وريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزقت النجمة ريهام حجاج، بتوأم جميلة ويوسف، وأطلقت ريهام على طفلتها اسم "جميلة"، وقد قدمت في موسم رمضان الماضى مسلسل جميلة، وأختارت ريهام مسلسل باسم ابنتها قبل ما تولدها، و قدم أيضا النجم تامر حسنى مسلسل باسم "آدم" في 2011 قبل أن يأتي نجله "آدم" إلى الدنيا، والنجم تامر عاشور أطلق على ابنته " أيام"، وطرح ألبوم باسم " أيام"، لذلك اختاروا فنانون أسماء أعمالهم الفنية لأبنائهم

وينافس تامر حسنى في موسم عيد الأضحى بفيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

وقدمت ريهام حجاج، في دراما رمضان العام الماضى، مسلسل "جميلة"، تدور قصة مسلسل فى إطار تشويقى واجتماعى، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هانى عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك فى بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبرى، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحى خليل، سامح الصريطى، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هانى عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.