جولة داخل منزل ريا أبي راشد في لندن.. شديد البساطة والتواضع؛ لن تصدّق أنه لأحد المشاهير!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يونيو 2023 05:44 مساءً - تشارك مقدمة البرامج ريا أبي راشد بين فترة وأخرى متابعيها بصور لها من داخل منزلها في لندن، سواء مع ابنتها الصغيرة أو زوجها، وخلال فترة الحجر المنزلي التي فرضت في العام 2020 في أغلب دول العالم بفعل انتشار وباء “كورونا” شاركتنا بمزيد من الصور وهي تلهو مع طفلتها.

منزل ريا أبي راشد

ومن ضمن جولاتنا على منازل المشاهير سنأخذك بجولة على شقة ريا أبي راشد في لندن، للتعرف على ذوقها في اختيار الديكور وأثاث منزلها.

ديكور شديد البساطة

تتميز شقة ريا أبي راشد ببساطة ديكورتها واعتمادها على ورق الجدران، وهو أمر يلجأ اليه أغلبية الشعب البريطاني.

وحتى و إن لم نعتد على استخدامها في الغرفة بالكامل، يمكن اختيارها لتشكل ديكور حائط مميزاً داخل الغرفة، على أن يتمّ تطبيقها في مختلف غرف المنزل كما فعلت ريا أبي راشد في غرفة الطعام وغرفة الجلوس.

غرفة الجلوس بألوان هادئة

اللون القرميدي جذاب وهادئ ويمكن الاستعانة به مع ديكور حديث للمنزل. كما يمكنك أن تنسقي مع كنبة قرميدية أرائك باللون الأبيض لمزيد من الرونق، كما فعلت ريا أبي راشد في غرفة جلوسها، فقطعة واحدة باللون القرميدي تكفي ولا داعي للمزيد من القطع.

صالون أوروبي أبيض

اللون الأبيض له سحره في عالم الهندسة الداخلية، فهو يضفي جمالاً ورقيّاً استثنائياً، وفي شقة ريا صالون ثانٍ مؤثث بمقعد أبيض كبير ومقعدين منفصلين بقماش موشّى. ولجأت ريا إلى اختيار الأبيض النقي أكثر درجات ألوان اللون الأبيض شهرة واستخدامًا، لطلاء الجدران واطارات الأبواب والنوافذ في منزلها.

الأبيض يسيطر على أرجاء المنزل

ومن الملاحظ أن ريا وزوجها يميلان إلى البساطة، فكان الأبيض حاضراً في كل مكان، إضافة إلى أنه لون مثالي لزيادة الإيحاء بأن المكان مساحته أكبر من الواقع. الأبيض مثالي أيضاً للمنازل العصرية، فغرفة الطعام التي تتسع لـ 4 أو 6 أشخاص بيضاء اللون، وكذلك التحف التي اختارتها ريا في المكتبة والشمعدانات كلها من الأبيض، وأيضاً طاولة التلفاز بيضاء اللون وشكلها ناعم.

وربما كسرت ريا قليلاً رتابة الأبيض من خلال تزيين الجدران بلوحات مرسمومة على اليد باللونين الأزرق وألصفر.

نوافذ زجاجية كبيرة

جعلت ريا شقتها صحية ومشرقة من خلال استعانتها باللمسات الزجاجية في النوافذ والأبواب، خصوصاً الشفافة وهي خيار ممتاز حيث أنّه تساعد أشعة الشمس على التخلّل إلى أرجاء منزلك المختلفة، ما سيقضي على أية فيروسات أو أمراض قد تتكوّن في المناطق المظلمة.

هذا بالإضافة إلى أنّ الأبواب والنوافذ الزجاجية في منزل ريا ابي راشد تطلّ على الأشجار الموجودة في الخارج.

من هي ريا أبي راشد؟

ريا أبي راشد هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، وقد اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم نجوم هوليوود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.

كما تغطي أبي راشد كل عام جميع مهرجانات الجوائز المهمة التي تقام حول العالم مثل جوائز الأوسكار والبافتا والبريت، ومهرجانات الجوائز الخاصة بالأفلام مثل مهرجان كان والبندقية وبرلين.

وقامت بإجراء مقابلات مباشرة ووجهًا لوجه مع أهم النجوم العرب مثل عمر الشريف ويوسف شاهين وراغب علامة وكاظم الساهر، وفي عام 2006 رافقت صانع الأفلام الفلسطيني هاني أبو أسعد أثناء مسيرته لنيل جائزة أفضل فيلم أجنبي في جوائز الغولدن غلوب وترشيح فيلمه لجوائز الأوسكار.

بدايات ريا أبي راشد

وُلدت ريا أبي راشد في بيروت، لبنان في 12 أيار/ مايو 1977. بدأت ريا حياتها المهنية صحفية في بيروت، قبل انتقالها للعيش في بريطانيا في العام 1999، وقد حصلت على عددٍ من الدرجات العلمية المختلفة، مثل البكالوريوس في الاقتصاد، والماجستير في الصحافة والإذاعة، كما أنها تتحدث عدة لغات بطلاقة مثل العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

حياتها الشخصية

لا تشارك ريا أبي راشد الكثير من المعلومات حول حياتها الشخصية. تزوجت عام 2011 من رجل أعمال إيطالي اسمه فاليريو وكانت في الرابعة والثلاثين من العمر ورزقا عام 2016 طفلة سمّياها لولا، وهي دائمًا ما تطلق على زوجها لقب “الشجرة” في إشارة منها لتطويره الدائم ومساندته لها في عملها. تعرفت ريا على زوجها في إحدى الحفلات وهو شقيق زوج إحدى صديقاتها. أما من حيث ديانة ريا أبي راشد ومعتقداتها وطائفتها الأصلية ، فقد ولدت لعائلة مسيحية

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