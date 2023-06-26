أغلى من عربية الغلابة.. لن تصدّق سعر موبايل الإعلامية منى الشاذلي.. آلاف الجنيهات!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يونيو 2023 05:44 مساءً - دائمًا ما يتابع الجمهور ممتلكات النجوم والمشاهير وذلك ليتعرفون على أشهر الماركات المفضلة لديهم.

ظهرت الإعلامية منى الشاذلي في حفل زفاف ابنه الإعلامي خالد صلاح بإطلالة أنيقة، ولفت انتباه الجميع أنها تمتلك هاتف لا ينتمى لنوعية موبايلات المشاهير المعتادة كـ ‏iPhone13 برو ماكس، وأنما هو من نوع Samsung Galaxy S23 Ultra.

سعر موبايل مني الشاذلي

بحث روّاد السوشيال ميديا عن إمكانيات الهاتف وسعره، وكانت المفاجأة أن سعر الهاتف يتجاوز الـ49 ألف جنية وقد يصل إلى 55 الف جنية.

ضيفة منى الشاذلي فى عيد الأضحى

منى الشاذلي تصدرت ترند مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن حلقة عيد الأضحى مع الفنانة التونسية لطيفة.

ظهرت لطيفة في برومو الحلقة وهي تروي الكثير عن مسيرتها ورحلتها من تونس إلى مصر، وترد لأول مره على واقعة إليسا خلال حفل تريو نايت الرياض، وتتحدث عن كواليس وأسرار جديدة عن ألبومها الأول.

برنامج “معكم منى الشاذلي” يذاع خلال الأسبوع المقبل على شاشة قناة “cbc”، وقد حضر التصوير مجموعة من فانز النجمة لطيفة، كجمهور في الحلقة، واحتفلوا بها بعد التصوير والتقطوا معها العديد من الصور التذكارية.

منى الشاذلي منذ بدايتها وحتى اليوم

تُعد الإعلامية منى الشاذلي واحدة من أهم الإعلاميات في الوطن العربي.

بدأت منـى الشاذلي حياتها العملية كمقدمة برامج من خلال شبكة قنوات ART في أواخر التسعينات، وقدمت عدد من البرامج الخفيفة في البداية، ثم قامت بتقديم برامج ترفيهية منها برنامج “لا تذهب هذا المساء”، وفي عام 2003 قامت منى الشاذلـي بتغيير جلدها في مجال التقديم، لتقدم برنامج “القضية لم تحسم بعد” وفي نفس العام قدمت برنامج ” لا أرى لا أسمع لا أتكلم”.

انتقلت بعدها منى الشاذلـي إلى قناة دريم لتبدأ رحلة جديدة في مجال الإعلام وقدمت في 2005 برنامج “العاشرة مساء” حتى 2012.

ثم انتقلت منى الشاذلـي إلى MBC مصر في نفس العام وقدمت برنامج “جملة مفيدة” لعام واحد فقط وتركتها في 2013.

انتقلت بعد ذلك إلى قناة CBC المتواجدة بها حاليًا وابتعدت منى الشاذلـي عن تقديم برامج لها أي علاقة بالسياسية، وتقدم حالياً برنامج “معكم”.

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