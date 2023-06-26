شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رحيم أول مصري وعربي يحصل على درع التكريم الماسي من جمعية المؤلفين الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الموسيقار والملحن المصري الكبير محمد رحيم منذ أيام على درع التكريم الماسي من جمعية المؤلفين والمبدعين الفرنسية العالمية"Sacem" كأول مصري وعربي يفوز بهذه الجائزة التي تعتبر الأولى من نوعها لفنان عربي ومصري، بالإضافة لحصوله على شهادة الإحتراف الدولية كعضو دائم، ويعتبر هذا بمثابة تكريم دائم مدى الحياة كعضو فعال وأعماله مُنتشرة عبر العالم وخصوصا أنه الوحيد والأول الذي حصل على شهادة الاحتراف الدولية والعضوية الدائمة لهذه الجمعية الفرنسية منذ عام 2016 بالإضافة لوصوله لهذه الجمعية من خلال عضويته الدائمة بجمعية المؤلفين والملحنين المصرية، وشهد هذا الحفل تكريم عدد كبير من المُبدعين بمجال الموسيقى من بينهم عمرو مصطفى الذي حصل على ميدالية من الجمعية وشهادات تقدير لعدد من الشعراء والملحنين المصريين من بينهم أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، مدين و تامر علي.

وأعرب محمد رحيم عن سعادته الكبيرة بهذا الدرع الماسي الأول من نوعه والذي يمنح لموسيقى مصري وعربي، مؤكداً على أن سعادته الأكبر كانت من خلال دخوله عضوية الجمعية الفرنسية منذ أكثر من سبعة أعوام من خلال عضويته بجمعية المؤلفين والملحنين المصريين .

وأشار رحيم إلى أن الكثير من أعماله بمجال التلحين على مدار ربع قرن بكبار مطربي الوطن العربي تم تحويلها لأغنيات بلغات أخرى بالكثير من الدول الأجنبية مساهما في نشر الثقافة والهوية الموسيقية العربية والمصرية حول العالم.

يذكر أن محمد رحيم قد سبق وحصلت أغنية "حبيبي ولا على باله" للهضبة عمرو دياب على جائزة world music award middle east منذ 22 عام، ومن أشهر ألحانه "حبيبي ولا على باله" و "عودوني" لعمرو دياب، "ليه بيفكروني" و "يللي بتغيب" لمحمد محي، "انا لو قلت" لمحمد فؤاد، "أجمل إحساس" لـ إليسا، "الليالي" لنوال الزغبي، "يصعب عليا" لحميد الشاعري، "أحلف بالله" لهيثم شاكر"، "جت تصالحني" لمصطفى قمر، "أنا في الغرام" و "مشاعر" لشيرين"، "عارف ليه" لروبي، "يا حمام" و "يونس" لمحمد منير والقائمة تطول في تعاونات فنية جمعته بكبار نجوم ونجمات الغناء بالوطن العربي على مدار 25 عام برصيد فني يزيد عن 1500 أغنية.