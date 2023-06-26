شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة الكاملة للعروض المسرحية التابعة للبيت الفنى للمسرح فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز موسم عيد الأضحى بأنشطة ترفيهية مختلفة في جميع القطاعات، ويأتي فى مقدمة هذه القطاعات هو المسرح الذى يقدم عروضاً مسرحية متميزة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يقدم البيت الفني للمسرح تحت رعاية وزارة الثقافة خطة عروض مسرحية تتضمن 14 مسرحية ابتداء من ثانى أيام العيد.

مسرحية سيدتى أنا

مسرحية "سيدتى أنا" إعداد وإخراج محسن رزق، بطولة "داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، وذلك فى الثامنة ونصف مساء يوميا ماعدا يوم الأربعاء من كل أسبوع أجازة، على خشبة المسرح القومى .



سيدتى انا

مسرحية خطة كيوبيد

وعلى المسرح الكبير بمسرح السلام بالقصر العينى، تعرض مسرحية "خطة كيوبيد"، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج أحمد فؤاد، بطولة "عبد المنعم رياض، نوال سمير، كريم الحسيني، أمنية حسن"، فى السابعة مساء يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أجازة .

مسرحية عجيب وعجيبة

كما يعرض على نفس المسرح فى التاسعة والنصف مساء، مسرحية " عجيب وعجيبة" تأليف سعيد حجاج، إخراج محمد الصغير، بطولة "سيد الرومى، ماهر محمود، إيهاب بكير، دعاء رمضان"، يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أجازة .



سيب نفسك

مسرحية سيب نفسك

ويعرض على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، مسرحية مونودراما "سيب نفسك" تأليف مارك انجيا، ترجمة د. نبيلة حسن، دراماتورج وإخراج د. جمال ياقوت، بطولة الفنانة فاطمة محمد علي، فى الثامنة والنصف مساء يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أجازة .

مسرحية طيب وأمير

وعلى مسرح ميامي بوسط البلد، تقدم مسرحية "طيب وأمير"، تأليف أحمد الملوانى، إخراج محمد جبر، بطولة "عمرو رمزي، هشام إسماعيل، تامر فرج، أحمد السلكاوي، رشا فؤاد، نهى لطفي، شريف حسني، شيماء عبد القادر، محمود الهنيدي، محمود فتحي ونجوم المسرح الكوميدي، فى الثامنة والنصف مساء يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أجازة .



طيب وامير

مسرحية ياسين وبهية

وتعرض مسرحية "ياسين وبهية" تأليف نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، بطولة "حازم القاضي، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبو زيد، ليلى مراد، كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، محمد البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر علي"، فى الثامنة مساء يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أجازة، على المسرح العائم الصغير بالمنيل .



ياسين وبهية

مسرحية بيت روز

وعلى قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، تعرض مسرحية "بيت روز" تأليف وإخراج محمود جمال الحدينى، تمثيل "سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد"، فى السابعة والنصف مساء، يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أجازة .



بيت روز

مسرحية باب عشق

كما تعرض على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة، مسرحية "باب عشق" تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج حسن الوزير، تمثيل "ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني" فى التاسعة والنصف مساء، يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أجازة .



باب عشق

مسرحية ستوكمان

وتقدم مسرحية "ستوكمان" تأليف ميخائيل وجيه، وإخراج د. أسامة رؤوف، بطولة "ياسر عزت، ريم أحمد، محمد دياب، نائل على"، على مسرح الغد بالعجوزة يوميا فى التاسعة مساء .



ستوكمان

مسرحية قبل الخروج

وتعرض مسرحية "قبل الخروج" تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج هانى السيد، بطولة "شريهان قطب، محمد عبد الوهاب، لمياء جعفر، محمد الغباشي" فى الثامنة مساء يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أجازة، على مسرح أوبرا ملك برمسيس.

مسرحية جنة كوكى

وعلى مسرح متروبول تقدم مسرحية "جنة كوكى" تأليف على أبو سالم، وإخراج صفوت صبحى، بطولة "بثينة رشوان، جلال عثمان، محمود حسن، كمال زغلول، مونى، شيماء عبد الناصر، نادية الشويخ"، وذلك فى السابعة والنصف مساء يوميا ماعدا يوم الاثنين من كل أسبوع أجازة .

مسرحية فركش لما يكش

وعلى مسرح القاهرة للعرائس، يعرض مسرحية "فركش لما يكش" ديكور وعرائس وملابس آيات خليفة، نحت عرائس وماسكات محمد كشك، مخرج منفذ لطفي السيد، تأليف وإخراج شوقى حجاب، يوميا فى السابعة والنصف مساء .

مسرحية همام وعصابة الضباع

وعلى مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، تقدم مسرحية "همام وعصابة الضباع" تأليف وإخراج إيهاب مبروك، تمثيل "رضا إدريس، إبراهيم الملاح، إيهاب يونس، ايهاب مبروك، يحى عرفة، محمد جابر، مهند مختار، جهاد محمود، يحى حسن، كامل ابو الفتوح"، والأطفال "مريم إيهاب، نورسين، لارا سيد عادل، بياترس أسامة"،يوميا فى الثامنة مساء .



مغامرات جيمو

مسرحية مغامرات جيمو

ويقدم على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، العرض المسرحى "مغامرات جيمو"، تأليف صلاح متولى، إخراج محمد عشرى، بطولة "كريم الحسينى، إسراء حامد، رندا جمال، عصام مصطفى، كريم محمد سعد"، ومن أبناء مسرح الشمس "شذا محسن، معتصم جوده"، يوميا فى الرابعة عصرا .