شكرا لقرائتكم خبر عن ميادة الحناوى تهنئ الجمهور بعيد الأضحى بأغنية "يا ليلة العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أحدث ظهور للنجمة الكبيرة ميادة الحناوى، هنأت الجمهور فى مصر والوطن العربى بغنائها مقطعا من أغنية "يا ليلة العيد" لكوكب الشرق أم كلثوم، وتم طرح الفيديو على يوتيوب، والمنصات الرقمية، وجميع المواقع الاجتماعية، كمعايدة منها للجمهور والمتابعين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

أغنية "يا ليلة العيد" كلمات الشاعر أحمد رامى، وألحان الموسيقار رياض السنباطى، ويقول مطلعها:..

يا ليلة العيد أنستينا ... وجددتي الأمل فينا

هلالك هل لعنينا ... فرحنا له وغنينا

وقلنا السعد حيجينا ... على قدومك يا ليلة العيد

جمعت الأنس ع الخلان ... ودار الكاس على الندمان

وغني الطير على الأغصان