ريهام عبد الغفور تحتفل بعيد ميلاد ابنها يوسف الـ 22 ..فنان صاعد في مجال التمثيل ونُسخة من والدها! – (صورة)

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يونيو 2023 06:54 مساءً - احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور، بعيد ميلاد ابنها الكبير المخرج والمصور “يوسف” ليصبح بعمر الـ22، حيث شاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي فرحتها بهذه المناسبة السعيدة.

ونشرت عبد الغفور عبر خاصية “الاستوري” بحسابها في “إنستجرام” مجموعة صور تجمعها بنجلها، اثنتين في مرحلة الطفولة أرفقتهما بأغنية أجنبية، وبتعليق: “كل عام وانت بخير.. كنت الطفل المحبوب والحنون والابن المتفهم..”.

كما نشرت صورتين لابنها في مرحلة الشباب أرفقتهما بتعليق: “انت الشخص الذي يجعلني أشعر بالفخر الكبير كل يوم.. إلى الهدف الأكبر والأعظم”.

ريهام عبد الغفور تحتفل بعيد ميلاد نجلها الأكبر يوسف – الصورة من حسابها على إنستجرام

أول ظهور ليوسف ابن ريهام عبد الغفور

وكان يوسف قد لفت الأنظار إليه في أول ظهور له على وسائل الإعلام، وذلك خلال تواجده مع والدته في مهرجان القاهرة السينمائي. وأشاد عدد كبير من روّاد مواقع التواصل بوسامته وطريقة تعامله مع والدته واهتمامه بها.

كما صدمت ريهام عبد الغفور جمهورها العام الفائت بعد أن كشفت عن عمره، حيث ظهرت في برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب وقالت، إن ابنها يوسف يبلغ من العمر 21 عاما؛ لأنها أنجبته في سن مبكر.

وأضافت أنها سعيدة بتقارب السن بينهما ولا تنزعج من الموضوع، لأن ذلك جعلها تشعر بأنه صديقها.

وأشارت إلى أن ابنها رفض إشراكها في فيلم مشروع تخرجه، حيث طلب من والده أن يكون متواجدا في الفيلم بالرغم من أنه ليس ممثلا.

على الجانب الأخر، بينت عبد الغفور خلال ظهورها في برنامج “صدى الملاعب” مع الإعلامي مصطفى الأغا، أنها رفضت العمل مع ابنها المخرج والمصور يوسف في مسلسل “رشيد”؛ لأن الدور الذي عرض عليها كان جريئًا وشعرت أنها لن تستطيع تأديته بإتقان أمامه.

فيلم «أولاد حريم كريم»

الجدير بالذكر أن ريهام عبد الغفور انضمت مؤخرا إلى فيلم «أولاد حريم كريم»، ونشر مصطفى قمر صورة له معها وباقي البطلات عبر انستجرام وكتب ” مينفعش حريم كريم من غير القمر ريهام عبد الغفور”.

يواصل صناع العمل تصوير مشاهد العمل استعدادا لطرحه خلال موسم صيف 2023، وكشف مصطفى قمر أصيب مؤخرا في عينه واتضح أنه تلقى صفعة بالخطأ من خالد سرحان.

مسلسل «رشيد» لريهام عبدالغفور

عرض «مسلسل رشيد» في رمضان 2023 الماضي، وهو مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الجريمة، إذ يُتهم محمد ممدوح في جريمة قتل خلال العمل، ويعيش قصة حب مع ريهام عبدالغفور، ويُلقى القبض عليه ليلة زفافه على «ريهام»، وتقع الأحداث في حقبتين زمنيتين مختلفتين، بينهما 15 عامًا.

أبطال مسلسل «رشيد»

مسلسل «رشيد» بطولة محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبدالله وهالة صدقي ضيفي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح.

مسلسل الصندوق :

كما ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور داخل أحداث “مسلسل الصندوق” الذي تم عرضه خلال موسم شهر رمضان 2023 كضيف شرف.

مسلسل الصندوق درات أحداثه فى إطار 16 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض. ويشارك داش في بطولته هدى المفتي، وعلي قاسم، وسماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف. مسلسل “الصندوق” من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

الخليج 365

الخليج 365