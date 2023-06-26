“ابن عاق”.. والد حسام حبيب يُثير الجدل بمنشور غريب واتهامات بالتنمّر على شيرين؛ هل وصفها بـ”الدبدوبة”؟

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يونيو 2023 06:54 مساءً - هاجم حسين حبيب؛ نجله الفنان حسام حبيب وذلك عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب حسين حبيب في منشوره المثير للجدل: “اللهم أرنا في كل ظالم عجائب قدرتك؛ وفي كل ابن عاق ظالم لابيه”.

اتهامات بالتنمّر على زوجة نجله شيرين

من ناحية أخرى، هاجم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، #حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، واتهامه بالتنمر على زوجة ابنه الفنانة #شيرين عبدالوهاب، وجاء ذلك بسبب منشوراته التي يطلقها بعنوان “دبدوبة”، حيث توقع كثيرون أنه يسخر من وزنها الزائد عن طريق هذا التعبير.

منشور والد حسام حبيب

والد حسام حبيب، استفز محبي شيرين، أيضاً بعد ما نشر مقطع فيديو للنجمة آمال ماهر، عبر حسابه الخاص بموقع “فيسبوك”، مؤكداً أنها هي من تستحق لقب صوت مصر وتتمتع بقدر كبير من الاحترام، وذلك على الرغم من أن شيرين، أكدت في حفلها الأخير بالسعودية، أنها هي من تستحق لقب صوت مصر.

وتوقع ناشطون، وجود خلافات أسرية بين حسام ووالده، وذلك بسبب منشور الأخير الذي تحدث خلاله عن الابن العاق الظالم لوالده، داعياً الله له بالهداية.

أول تعليق لـ والد حسام حبيب على منشوره المثير للجدل

وأوضح أنه يتحدث بشكل عام، ولا يقصد نهائياً التنمر على شيرين، لكن ناشطي السوشيال ميديا، يرغبون في إثارة البلبلة وافتعال الأزمات، من أجل تصدر الترند ليس أكثر، مشدداً على أن منشوراته بشكل عام، ومعظمها يكون نقلاً عن الغير.

شيرين تستعيد نشاطها الفني

من ناحية أخرى، بدأت شيرين، في استعادة نشاطها الفني حيث اختفت فترة عن جمهورها بسبب أزمتي دخولها المستشفى وخلافاتها مع أسرتها، وبدأت بحفلها بالإمارات، الذي أحيته في الثامن والعشرين من شهر نيسان الماضي، وبالرغم من حرصها على ظهورها بكامل طاقتها وحماسها الشديد، إلا أنها سقطت على خشبة المسرح وأصيبت بكدمات بسيطة استلزمت نقلها للمستشفى.

كما شاركت في حفل “روائع الموجي”، الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، تكريماً للموسيقار الراحل محمد الموجي، ليكون الحفل الأول لها بالسعودية بعد إعلان تصالحها مع شركة روتانا، وعقب أيام أحيت حفلاً جديداً بالمملكة، وسط تفاعل وترحيب الجمهور السعودي بها.

وكان حسام حبيب، قد أعلن خلال تصريحات تلفزيونية له على هامش حفل زوجته الأخير بالسعودية أنهما يحضران العديد من المفاجآت للجمهور، من بينها دويتو رومنسي يجمع بينهما، مشيراً إلى أنهما يعكفان هذه الفترة على تسجيل عدد من الأغنيات سوف يكشفان عن تفاصيلها في الفترة المقبلة.

الخليج 365

الخليج 365