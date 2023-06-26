أصالة تهنئ شقيقها بحفل زفافه (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - هنأت الفنانة أصالة، شقيقها انس بمناسبة حفل زفافة الذي أقيم مساء أمس الأحد بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

ونشرت أصالة صور من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقة:" ومين أغلى منّ أنّوس يفرح لنفرح .. ومين أحلى نهال يختارها تشاركه العمر ".

وأضافت:" الله يسعدك حبيبي وتشوفوا كلّ الأيّام الحلوه والأصحاب المُحبّه الوفيّه وتكبّروا عيلتكم وتشوفوا على وشّ بعض كلّ النّجاح وكلّ التّوفيق ويحفظ لنا ياك ونشوف ولاد منّكم كتار .. اجتمع بفرحكم أهلّ اشتقنا لهم وأصحاب غاليين وكان الوقت شوق ومحبًه وأحضان كبيره وضحك وفرح .. أخي وحبيبي والسند الله يسعدك ".

وكانت أصالة طرحت أخيرًا، أغنية “شبيه الروح”، وحققت نجاخًا كبيرًا عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية أصالة شبيه روحي

الأغنية من كلمات أنور المشيري، ألحان فايز السعيد، وتقول كلماتها: "كلامك اللي يدوّخ قلبي في دْروبـك ناهيك عن حِسِّك اللي ياخِذ أنفاسي وش وَدَّا قلبي وَرا الشمس إلاّ إسلوبك وْيالبّى شمسٍ وَراها قلبي وإحساسي إنت الهوى والكمال بْعين محبوبك شبيه روحي وْسمًوّي لاإرتِخى باسي مافيك عيبٍ سوى إنّي ما أرى عْيوبك حتى تِـغِلّيـك آحبّـه يا بَعَد نـاسـي وْيا شمس يومي اللي كلما حَيَّن غْروبك أرقِب صباحك ويغمرني وَلَـه قـاسـي أعطش واذا حال دون الوصْل عذروبك عِصَرت مـاي الخيال وْشفتك بْـكاسي فيك احسد العطر بين انسامك وثوبك واحسِدني أحيان يـا تـاجٍ على راسـي وإن جَت على الروح..انا والروح من صوبك من اول الحب لين إتـوَقِّـف انفـاسي ".

أصالة وأسما لمنور “سيد الغرام”

كانت قد طرحت أصالة أخيرًا ديو مع الفنانة أسما لمنور بعنوان “سيد الغرام”، التي تجاوزت الـ 25 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها"كون جات عليا ننسا ونرتاح ونقول باراكا لعمر الي راح شكون يبغي قلبو يعيش فجراح كداب الي قال الحب كلو فراح شايلاه اسيد لغرام اش بغيتي فينا واش حلال ولا حرام ايلا حبينا ما حيلتي لحبيب غيابو طول ولا قلبي الي فالشوق تهول ما عندي غي الله عليه نعول كان عليا قبل ما نحب نسول شايلاه اسيد لغرام اش بغيتي فينا واش حلال ولا حرام ايلا حبينا عنداك تنساي يا عيوني را الحب دمعة كاع الي مشا فطريقو يشعل الشمعة لياليه طويلة".

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