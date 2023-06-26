نيكولا معوض ضيف إيمان الحصري في "مساء DMC "

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفنان اللبناني نيكولا معوض، ضيفًا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك على شاشة Dmc .

ومن المقرر أن يكشف نيكولا معوض العديد من الأسرار الشخصية، وكواليس تصوير مسلسل “الثمن”، الذي حقق مشاهدات عالية وقت عرض على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

نيكولا معوض

آخر أعمال نيكولا معوض

يذكر أن الفنان نيكولا معوض، عرض له أخيرًا مسلسل “الثمن” عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وهم:" باسل خياط، رزان جمال، سارة أبي كنعان، رندة كعدي، رفيق علي أحمد، وتدور أحداثه حول الأرملة سارة التي تلجأ لخيارها الوحيد المتبقي لتغطية تكاليف علاج ابنها إبراهيم من السرطان، فتوافق على قضاء ليلة واحدة مع مدير الشركة زين مقابل مبلغ من المال.

نيكولا معوض وإيمان الحصري

ويعرض للفنان اللبناني خلال تلك الفترة فيلم بيت الروبي، بجميع دور العرض السينمائي، العمل سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد.

تدور أحداث الفيلم حول يعيش المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تُكدر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.

نيكولا معوض وإيمان الحصري

ويشار إلى أن يجسد الفنان كريم عبد العزيز والفنانة نور دور الزوجين، بينما يجسد الفنان كريم محمود عبد العزيز دور شقيقه الأصغر.

نبذة فنية عن نيكولا معوض

ممثل ومقدم برامج ومخرج لبناني، خريج الجامعة اللبنانية قسم الهندسة. شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية و السينمائية. خاض تجربة التقديم من خلال البرنامج الشبابي "روتانا كافيه" على قناة روتانا، وبرنامج "بالأرقام" على شاشة MTV اللبنانية.

شارك بإخراج عدد من البرامج التلفزيونية مثل برنامج "نجم الخليج" على قناة دبي، وبرنامج "حورية المطبخ" على قناة فتافيت.