أحمد حلمي يفاجئ جمهوره بـ "أوووه" احتفالًا بعيد الأضحى

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان أحمد حلمي أحدث اعماله الغنائية بعنوان "أووووه" عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.



والأغنية ضمن مسرحية "ميمو" التي تعرضت بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، على مدار 5 أيام، والتي رفعت خلالهم شعار كامل العدد، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، ومن توزيع والحان كولبيكس.

كلمات الأغنية: "هلبس الجاكته دى (اوووه)

جامده على الفانله دى (اوووه)

هربط الكوتشايه دى (اوووه)

لايقه على الطقمايه دى

او حته دى دى دى

او حته دى دى دى

او حته دى دى دى

لايقه على الطقمايه دى

لما دماغى بتجيبنى (اوووه)

بعمل اللى يعجبنى (اوووه)

صعب يوم تقلدنى (اوووه)

انا الجديد مفيش منى

انا الجديد ياه ... انا الجديد ياه ... انا الجديد ياه

جديد نوڤي لسه لانج

حلوه الصوره كده

طبعا كده كده

حلو اوى كده

جامد كده كده

لو هتمشى كده

هنمشيها كده

لو هتيجى كده

اجيبها كده كده

هى مين الحلوه دى (اوووه)

مين الاحلى منها دى (اوووه)

حلو موت البصه دى (اوووه)

تسمحيلي بالرقصه دى

او حته دى دى دى

او حته دى دى دى

او حته دى دى دى

تسمحيلي بالرقصه دى

او حته دى دى دى

او حته دى دى دى

او حته دى دى دى

تسمحيلي بالرقصه دى

لما الدنيا بتروقلى (اوووه)

بنزل لكم انا بتقلى (اوووه)

بسيب الكل يشتاقلى (اوووه)

وارجع تانى متفوقلى

انا الجديد ياه ... انا الجديد ياه ... انا الجديد ياه

جديد نوڤي لسه لانج

حلوه الصوره كده

طبعا كده كده

حلو اوى كده

جامد كده كده

لو هتمشى كده

هنمشيها كده

لو هتيجى كده

اجيبها كده كده ".



أحمد حلمي

تفاصيل مسرحية "ميمو"

وهب من بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

أحمد حلمي



المسرحية عُرضت خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، وأشاد بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين في المملكة، خاصة وأن المسرحية أعادت حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 عاما، إذ كان أخر أعماله حكيم عيون مع النجم الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبدالعزيز.

أحمد حلمي



آخر أعمال الفنان أحمد حلمي السينمائية

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي السينمائية هو فيلم "واحد تاني" الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر للعام الماضي 2022، والذي حقق نجاحا كبيرا وحقق أعلى نسب مبيعات في شباك التذاكر، وهو فيلم كوميدي بطولة أحمد حلمي، نسرين أمين، نور إيهاب، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبد الجليل، محمد التاجي، وآخرون، والعمل من إخراج محمد شاكر خُضير.

أحمد حلمي



قصة فيلم واحد تاني

وتناول العمل قصة موظف بسيط يعمل لدى مصلحة السجون، فيتعرض للإحباط ويكتشف أنه فقد شغفه تجاه الحياة، ومن ثم يقع في طريقه إختراع يعمل على إستعادة الشغف والطاقة من جديد فيلجأ له ويتعامل معه بشكل كوميدي، كما أن باقي أحداث العمل تدور في إطار شيق وكوميدي.