شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يشارك في موسم عيد الأضحى بفيلمي "البعبع" و"مستر إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك نجم مسرح مصر محمد أنور في موسم عيد الأضحى السينمائى بفيلمي "البعبع" مع النجم امير كرارة والمقرر طرحه في السينمات بدءاً من غداً الثلاثاء، والفيلم يشارك في بطولته كلا من ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى فيلمز تامر مرسى وأحمد بدوى .

كما يشارك أنور في بطولة فيلم "مستر إكس" بطولة النجمين أحمد فهمى وهنا الزاهد في أول تعاون بينهما ، ويشارك في بط\ولة الفيلم كلا من أوس أوس، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى.

وكشف الفنان محمد أنور كواليس مشاركته في فيلم "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمي وهنا الزاهد، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، قائلاً في تصريحات تليفزيونية : "أحمد فهمي والمخرج أحمد عبد الوهاب شغالين على الفيلم بقالهم أكثر من سنة، وأنا كنت متابع المجهود اللي بيعملوه من قبل ما أنا أكون في الفيلم".