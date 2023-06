شكرا لقرائتكم خبر عن هاريسون فورد: ليس لدى أي خطط للتقاعد والابتعاد عن التمثيل حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل العالمى هاريسون فورد أنه ليس لديه خطط للتقاعد والابتعاد عن التمثيل حتى الآن، وأكد فورد قائلا:" أن التقاعد كليًا ليس احتمالًا بالنسبة له، وأنا إلى الان لم أقرر ذلك"، وكان إجابته ردا على سؤاله عما إذا كان لديه خطط للتقاعد.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، تابع فورد قائلا:" أنا لا أقوم بعمل جيد عندما لا يكون لدي عمل، انا احب العمل، أحب أن أشعر بأنني مفيد، أريد أن أكون مفيدًا إلى النهاية ليس متواجدا فقط".



هاريسون فورد

وذلك بعد أن دافع الممثل العالمى هاريسون فورد عن مشهد مدته 25 دقيقة في الجزء الخامس من سلسلة Indiana Jones ، الذى طرح تحت اسم Indiana Jones and The Dial of Destiny.

ويأتي ذلك بعد أن ظهر فيديو حديث لفيلم Indiana Jones And The Dial Of Destiny لـ لمشهد تكشف عن نسخة أصغر من فورد تم إنشاؤها من خلال استخدام تقنية VFX.

ومع إثارة الانتقادات من بعض المراجعين الذين شككوا في مصداقية التكنولوجيا ولماذا لا يمكن استخدام ممثل أصغر في مكان فورد، قال فورد من خلال انترتينمنت ويكلي: "أعلم أن هذا هو وجهي، وهذا ليس نوعًا من سحر Photoshop، هذا ما كنت عليه قبل 35 عامًا، لأن Lucasfilm لديه كل إطار من الفيلم الذي صنعناه معًا على مدار كل هذه السنوات".

وأنهى فورد دفاعه قائلا:" تم استخدام لقطات قديمة، ودمجها، وهذه مجرد خدعة، ولذا أعتقد أنه تم استخدامها بمهارة كبيرة ".

ويتم طرح الجزء الجديد من سلسلة Indiana Jonesبعد تقريبا 15 عامًا، من الفيلم الأخير وأكثر من أربعة عقود بعد الفيلم الأول، "Raiders of the Lost Ark"، الذى طرح في 1981.

وسيدور فيلم Indiana Jones and The Dial of Destiny فى خلال عام 1944، لذا سيتطلب من الممثل العالمى هاريسون فورد البالغ من العمر 80 عامًا أن يبدو أصغر بنحو 40 عامًا، طرحت أولى أفلام سلسلة امتياز Indiana Jones لأول مرة في عام 1981 وأصبح فيلمًا سينمائيًا كلاسيكيًا، من خلال تسلسل الحركة وإعداده في أواخر الثلاثينيات، والذي كان بمثابة رد على المسلسلات السينمائية والغربية في ذلك الوقت، حققت الأفلام الأربعة من السلسلة أرباحًا بلغت حوالي 2 مليار دولار.

وسيشارك فى بطولة " Indiana Jones 5" أنطونيو بانديراس، وفيبي والر بريدج، ومادس ميكلسن، وبويد هولبروك، وشاونيت رينيه ويلسون.