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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الفاضح والمخل الذي يكشف كل مفاتن هيفاء وهبي والمناطق الحساسة من جسدها وجعلها ضمن لائحة أجمل نساء العالم (فيديو خادش للحياء )
خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الاجواء وأسرت القلوب بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام وبدت فيها في غاية الجمال والجاذبية والأناقة.
واختارت هيفاء إطلالة بسيطة بـ”الهوت شورت” مع جاكيت من الجلد وحذاء رياضي، وبدت كشابة عشرينية ببشرة مشرقة ومكياج ساحر بألوانه الصيفية الجميلة، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها الذين تفاعلوا معها وتغزلوا بجمالها.
ووجهت هيفاء رسالة لجمهورها قائلة “خليك سعيد.. خلي مزاجك حلو ما في شي بيستاهل”.
https://www.instagram.com/p/B2r9vwDlgXK/