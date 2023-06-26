شاهد.. حلا شيحة تصدم الجميع بهذا الفعل وتواجه انتقادات قاسية؛ ما علاقة تامر حسني؟

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يونيو 2023 08:48 مساءً - تعرضت الفنانة حلا شيحة للعديد من الانتقادات من جمهورها، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الخاص في “إنستجرام” ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية “خليك فولاذي” لـ تامر حسني، والتي قدّمها في فيلم “مش أنا” آخر أعمال حلا شيحة الفنية.

وظهرت حلا في الفيديو وهي تستعرض العديد من صورها، بينما تصدح في الخلفية أغنية “خليك فولاذي” ليشنّ عليها متابعوها حملة هجوم عنيفة وانتقادات حادة بسبب أزمتها الشهيرة مع “تامر” وقتها.

مطالبات بتقديم اعتذار

بدورهم، فوجئوا متابعو حلا شيحة بالفيديو، لتنهال عليها الانتقادات مطالبينها بالاعتذار لزميلها تامر حسني عما بدر منها سابقاً تجاهه.

وجاء في التعليقات: “من باب الشجاعة لازم تعتذري لتامر في بوست لإنك حقيقي غلطتي فيه”، فيما قال آخر “تامر حسني تاني! مش كان وحش”.

حلا شيحة وتامر حسني – في كواليس فيلم مش أنا 2021

أزمة حلا شيحة وتامر حسني

وكانت حلا شيحة قد تصدرت التريند قبل فترة وذلك بسبب تبرّئها من فيلم مش أنا مع تامر حسني قبل بدء عرضه في عام 2021 حيث إنه كان العمل السينمائي الأول لها بعد الاعتزال وقبل زواجها من معز مسعود، ليتفاجأ الجمهور بإعلان تبرّئها من دورها في العمل، متهمةً تامر حسني بأنه لم يفِ بوعده لها بحذف بعض المقاطع من الفيلم التي كان فيها تلامسٌ بينهما، كما انتقدته لنشره فيديو كليب أغنية “بحبك” التي تحتوي على مشاهد متفرقة من الفيلم ذاته، معتبرةً أنّ تامر لم يحترم أيام الحج.

ولم تتوقف شيحة عند هذا القدر، بل صرحت بأنها حزينة على النجوم الذين سرقتهم الغفلة وفتنة الشهرة، وأن الفن إذا كان بعيداً عن منهج الله فهو باطل، قبل أن تدعو حسني للهداية ومراجعة نفسه، وهو ما فتح عليها النيران من الجميع، سواء كانوا زملاء مهنتها السابقين أو حتى الجمهور العادي.

فجاء الرد الأول من تامر نفسه مؤكداً أن المشاهد التي طالبته شيحة بحذفها من العمل قد حذفها بالفعل احتراماً منه لرغبتها. مؤكداً أنها أغلقت هاتفها في وجهه ووجه صنّاع العمل ولم تظهر للمشاركة في صورة “الأفيش” الدعائي للعمل، مما حال دون تنفيذ صورة جماعية لأبطاله، كما لم تذهب لمشاهدة النسخة الأخيرة من الفيلم قبل العرض، أو تستكمل عملية تركيب الصوت.

آخر أعمال حلا شيحة

يُذكر أن حلا شيحة التمثيل بعد تصوير فيلم “كامل الأوصاف” عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب ثم عادت للفن بعد ١٣ عام من الاعتزال.

قدمت بعض الأعمال الفنية وكان آخر أعمالها فيلم “مش أنا” ثم اعتزالت الفن مره أخرى وبالرغم من انتشار أخبار عن انفصالها عن زوجها وخلعها للحجاب مرة أخرى إلا أنها لم تعلن عودتها للفن.

فيلم “مش أنا” من بطولة تامر حسني ، حلا شيحة ، ماجد الكدواني ، إياد نصار ، سوسن بدر وغيرهم من النجوم.

تدور أحداث الفيلم حول الشاب حسن الذي يجسده الفنان تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبًا عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له، تتوالى الأحداث.

الجدير بالذكر أن حلا شيحة باتت تتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، بعد التلميح إلى رغبتها بالعودة إلى عالم الفن مرة أخرى، رغم أنها أعلنت اعتزالها وارتداءها الحجاب قبل عامين، معلنة ندمها على ما قدّمته من مشاهد في أعمالها الفنية.

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