شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يحتفل بعرض فيلم البعبع بحضور صناع الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل صناع فيلم "البعبع" بالعرض الخاص للعمل بإحدى سينمات التجمع الخامس المقرر أن ينافس في موسم عيد الأضحى، حيث حضر كل من: أمير كرارة ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد فهيم ومحمد عبد العظيم واللاعب محمد زيدان، بالإضافة إلى الفنان أحمد صلاح حسنى.

أيضاً حرص أمير كرارة على اصطحاب نجله سليم بصحبته خلال فعاليات العرض الخاص للفيلم.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة؛ إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.



نجل امير كرارة

وقدم أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.