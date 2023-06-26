فيلم "البعبع" .. العرض الخاص بحضور أبطاله

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق اليوم، الإثنين العرض الخاص لفيلم “البعبع”، للفنان أمير كرارة وياسمين صبري، بحضور صناع العمل بأحد المولات الشهيرة بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك تمهيدا لبدء عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2023.

طرحت الفنانة ياسمين صبري، الإعلان الرسمي لفيلمها الجديد “البعبع”، والمقرر أن يطرح ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك بجميع دور العرض السينمائي.

ونشرت ياسمين صبري، الإعلان الرسمي للفيلم، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، معلقة:" الإعلامي الرسيم لفيلم البعبع، حصريًا بجميع دور العرض في عيد الأضحى المبارك ".

تفاصيل فيلم “البعبع”

تدور أحداث الفيلم في إطار الأكشن والكوميديا، إذ يجسد النجم أمير كرارة شخصية مجرم تائب تجمعه قصة حب بطبيبة صيدلانية وتجسد دورها ياسمين صبري ويواجهان العديد من المواقف والمفارقات.

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم “البعبع”، البوستر الرسمي للعمل المقرر طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، بطولة النجم أمير كرارة، الفنانة ياسمين صبري.

فيلم البعبع

وتصدر النجمين أمير كرارة وياسمين صبري، البوستر الرسمي للفيلم، ويشاركهما بطولته كل من محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، محمد محمود، ومحمد عبد العظيم، من إخراج حسين المنباوي وتأليف إيهاب بليبل، إنتاج تامر مرسي وأحمد بدوي ويوسف الطاهر، والمقرر طرحه في عيد الأضحى في دور العرض السينمائية.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

باسم سمرة

يذكر أن الفنان أمير كرارة، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “سوق الكانتو”، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

ياسمين صبري

مسلسل سوق الكانتو

ويخوض النجمين أمير كرارة ومي عز الدين، السباق الرمضاني الحالي 2023 بمسلسل "سوقالكانتو"، والذي تدور أحداثه دور حول طاهر فواد عبد الكريم الحسيني، شاب مصري يناضل ضد الإنجليز قادة هروبه لاختبار والعمل بسوق الكانتو بعد انتقامه لزملاءه الذين ماتوا في حادثة كوبري عباس الشهيرة ليبدأ هناك رحلة صعود يتحول فيها إلى أحد كبار السوق.

ويشارك في البطولة كل من مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب ومحمود البزاوي وشيرين، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج شركتي المتحدة وسينرجي.