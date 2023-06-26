مي كساب تهنئ جمهورها بعيد الأضحي وظهور أوكا بلوك جديد

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة مي كساب، على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، برفقة زوجها المطرب الشعبي أوكا.

حيث نشرت مي كساب الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها وهي تقف ويحتضنها زوجها أوكا، وعلقت قائلة: "كل سنه وانتم طيبين، إجازة سعيدة وعيد أضحى مبارك".

مي كساب وأوكا

وكانت خضعت الفنانة مي كساب لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

مي كساب

مي كساب تلفت الأنظار بالذهبي اللامع:

لفتت مي كساب الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، مرتدية بنطالًا لامعًا باللون "الذهبي"، ونسقت معه بلوز يضم ألوان مختلفة عدة منها "النبيتي والبني"، صمم من قماش بنقاشات متنوعة، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

مي كساب

مي كساب تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة:

اعتمدت مي كساب تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

مي كساب

آخر أعمال مي كساب:

من جهة أخرى، كانت آخر أعمالها مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مي كساب

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة "محمد رمضان"، وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى الكثير من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر سنوات عدة بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه أى مكروه.

مي كساب

من هى مي كساب؟



ولدت الفنانة مي الكساب 8 ديسمبر 1981 في طنطا، نشأت وترعرت في أجواء عائلة عشقت الفن وأحبته وعلمته لأبنائها، وكانت المشجع الأول لها والداعم في بناء خطواتها الأولى، وقد درست الموسيقى في الكلية الموسيقية، وأحب الأساتذة صوتها وساعدوها على بناء خطواتها في عالم الفن، حصلت على البطولة المطلقة في مسلسل تامر وشوقية، الأمر الذي فتح أمامها أبواب الأعمال الدرامية والبطولات السينمائية، وفي عام 2015 تزوجت من المغني الشعبي أوكا، وأنجبت ثلاثة أطفال هم فريدة، وداليدا، ونوح.