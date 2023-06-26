هرمون السعادة .. تامر حسني في الصدارة بأغنية فيلم "تاج"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت أحدث أغنيات الفنان تامر حسني وتحمل اسم “هرمون السعادة”، قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على 10 مليون مشاهدة خلال 3 أيام من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية “هرمون السعادة” من كلمات أحمد جابر، الحان علي الخواجة، وتوزيع حاتم محسن، وتقول جزء من كلماتها:" مسي لي على الحبايب.. الحاضر واللي الغايب.. القاعدة الليلة حلوة والسكر فيها دايب، كل الصحبة الجميلة متجمعين في ليلة مش هنسيب حد يمشي.. لسة السهرة طويلة

أرجوك ده احنا استوينا.. أرجوك ده احنا اتهرينا

ايه يا عم الحظ مالك.. ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة .. اليوم ده مالوش إعادة

لو هتشربنا قهوة.. أرجوك متكونش سادة

ما تيلا بينا نعيش شوية.. لسة السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة.. عايزين دلع في كل ثانية ".

آخر أعمال تامر حسني

يشار إلى أن يستعد المطرب تامر حسني، لطرح فيلمه الجديد تاج، في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل 2023.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

الفيلم بطولة تامر حسنى، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وكان أحيا المطرب تامر حسني، حفل غنائي في تونس، ضمن فاعليات حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، على مسرح قرطاج الأثري.

وقدم “حسني”، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

ونشر تامر حسني فيديو أثناء استقباله من قبل عدد كبير من الجمهور التونسي بالأحضان والورود، عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا عليه: "كل الشكر للجمهور التونسي الكريم ، دايماً اهل كرم و محبه و تستقبلوني من يوم ظهوري حتى الآن بهذا الشكل الجميل، والله انا بحبكم اكتر ربنا يسعد قلوبكم زي ما اسعدتوني و تقديركم لي بشكل شخصي بهذا الشكل هو تقدير لبلدي مصر بشكل عام شكراً تونس شكراً من كل قلبي".