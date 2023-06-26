شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة ومى سليم أول الحاضرين فى عزاء المخرج جميل المغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء المخرج الراحل جميل المغازى الذى وافته المنية يوم السبت الماضى بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وذلك بحضور عائلته وأقاربه وكانت الفنانتان لطيفة ومى سليم أول الحاضرين من الوسط الفني، من أجل تعزية المخرج جميل جميل المغازى الذى يستقبل المعزين.

وشيعت جنازة المخرج الكبير جميل المغازي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد لمثواه الأخير، وحرص الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والإعلامية بوسي شلبي علي الحضور، بالإضافة لأسرة الراحل وأبنائه وأصدقائه.

ويعد المخرج جميل المغازى من أهم مخرجى التليفزيون، حيث كان يشترك مع الإعلامى مفيد فوزى فى سهرات لمجموعة من الفنانين، منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكى طليمات، كما اهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى، منها إحسان عبد القدوس ويوسف إدريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.

وقام المغازى بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية آمال بركة، وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر، حيث تم تسجيل حلقات من النجوم العمالقة، مثل عادل إمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوى ونجلاء فتحى وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودى وفيروز وماجدة الرومى وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة .