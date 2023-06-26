ياسمين صبرى تحتفل بالعرض الخاص لفيلم البعبع مع أمير كرارة

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القاهرة - سامية سيد - شهد العرض الخاص لفيلم "البعبع" في إحدى سينمات التجمع الخامس حضور الفنانة ياسمين صبري لتحتفل بالفيلم مع أمير كرارة، وذلك وسط حضور ماجد المصري ومحمد أنور وعمرو فهمي، ومحمد عبد الرحمن توتا.

كما حرص على الحضور باسر سمرة ومخرج الفيلم حسين المنباوي وزوجته الفنانة مها نصار، بالإضافة إلى الفنان أحمد كرارة شقيق أمير كرارة والفنان إسلام جمال، بالإضافة إلى أحمد صلاح حسني.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة، إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

وقدم أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.



ياسمين صبري تحتفل بالعرض الخاص لفيلم البعبع مع أمير كرارة ياسمين صبري تحتفل بالعرض الخاص لفيلم البعبع مع أمير كرارة



ياسمين صبري تحتفل بالعرض الخاص لفيلم البعبع مع أمير كرارة ياسمين صبري تحتفل بالعرض الخاص لفيلم البعبع مع أمير كرارة



ياسمين صبري تحتفل بالعرض الخاص لفيلم البعبع مع أمير كرارة ياسمين صبري تحتفل بالعرض الخاص لفيلم البعبع مع أمير كرارة



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