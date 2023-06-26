شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة وهيثم نبيل وحسام داغر فى عزاء الراحل جميل المغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من نجوم الوسط الفني في عزاء المخرج الراحل جميل المغازى المقام بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، ومن الحاضرين الذين قدموا العزاء للمخرج جميل جميل مغازى، نجل الراحل، كل من: حسام داغر ومنذر رياحنة والملحن منير الوسيمي وإيناس النجار نبيل، والفنانة لطيفة والفنانة مي سليم، بالإضافة إلى المنتج محسن جابر ومحمد جابر.

وشيعت جنازة المخرج الكبير جميل المغازي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد لمثواه الأخير، وحرص الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والإعلامية بوسي شلبي علي الحضور، بالإضافة لأسرة الراحل وأبنائه وأصدقائه.

ويعد المخرج جميل المغازى من أهم مخرجى التليفزيون، حيث كان يشترك مع الإعلامى مفيد فوزى فى سهرات لمجموعة من الفنانين، منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكى طليمات، كما اهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى، منها إحسان عبد القدوس ويوسف إدريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.

وقام المغازى بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية آمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر، حيث تم تسجيل حلقات من النجوم العمالقة، مثل عادل إمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوى ونجلاء فتحى وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودى وفيروز وماجدة الرومى وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة.