شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمد يحيى يكشف تفاصيل أغنية "خلص على قلبى" لـ عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملحن محمد يحيي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع الهضبة عمرو دياب في أغنيته الجديدة "خلص على قلبى" التي تحمل عدد من المفاجئات أثناء طرحها في الفترة المقبلة، ويقدمها بشكل جديد، وهى من كلمات محمد البوغة وتوزيع أسامة الهندى .

ونجاحات عديدة قدمها الملحن محمد يحيي مع الهضبة عمرو دياب كانت آخرها اغنية "مضحوك علينا"، والتى افتتح بها عام 2023، من كلمات محمد البوغة وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج و ديجتال ماستر أمير محروس وتسجيل اندرو داوود وشيري شكري .

وتعاون أيضا مع الهضبة في اغانى اللوك الجديد وانا يالاء ولو اتساب وخلينا نشوفك ويدق الباب وريحة الحبايب، وغيرها بكثير من الأغانى التي حققت نجاحات كبيرة .

وتعاون الملحن محمد يحيى في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى واليسا وجورج وسوف وراغب علامة وامال ماهر وتامر حسنى وبهاء سلطان وغيرهم .

واحتفل مؤخرا الملحن محمد يحيى بإطلاق دويتو غنائى جديد يجمعه بالمطرب الشاب عمر حفظى والذى يحمل عنوان "طماعة"، من كلمات وألحان وتوزيع محمد يحيى ومكساج وهندسة صوت خالد نبيل.

وكان النجم عمرو دياب قد قدم لجمهوره بحفل العلمين الجديدة الشكر للملحن محمد يحيى، وطلب منه الغناء معه، وقاموا بغناء أغنية "ب ح ب ك" من ألبومه الجديد.

وكان قد حل الملحن محمد يحيى ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على "تليفزيون الخليج 365"، وفى هذا اللقاء تطرق لأمور عديدة حول مسيرته الفنية، وتعاونه مع كبار المطربين، ممن ساهم في أعمال عديدة لهم وضع عليها بصمته، كما تطرق لأبرز المغنيين الذى تعاون معهم ورحلته من البداية، بالإضافة إلى الأغاني الذى طرحها من غنائه وكواليسها.

من ناحية أخري سبق وطرح محمد يحيى أحدث أغانيه وهو كليب "الأغنية"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلماته وألحانه وغنائه، وتم تصويرها مع المخرج أسعد شديد، وهي من توزيع محمد عباس.