تسريب صورة لـ ياسمين صبري مع فنان شهير داخل حمام السباحة يُثير الجدل – (شاهد)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 02:44 صباحاً - ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري بصحبة الفنان محمد إمام خلال كواليس تصوير “فيلم أبو نسب“.

ونشرت ياسمين صبري، الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“، مؤكدة أنها من موقع تصوير فيلمهما الجديد “أبو نسب”

أبطال فيلم أبو نسب داخل “حمام سباحة”

وظهر الفنان محمد إمام داخل حوض السباحة مع عوامة على هيئة وزة عملاقة، بينما جلست ياسمين صبري على حافة الحوض تضحك، وفي خلفية المشهد الفنان الكوميدي محمد ثروت.

وتزامن نشر ياسمين لصور “أبو نسب” مع نشر محمد إمام صورة عبر حسابة الرسمي بموقع إنستجرام ظهر خلالها إمام والفنانة ياسمين صبري، والفنان ماجد الكدواني، وعلق قائلاً: «انتظروا لقاء السحاب في فيلم أبو نسب.. 2023 إن شاء الله بجميع السينمات».

ياسمين صبري ومحمد إمام داخل حمام السباحة – الصورة من كواليس تصوير فيلم أبو نسب

فيلم “أبو نسب”

فيلم “أبو نسب” بطولة كل من محمد عادل إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سوياً فيلمي “جحيم فى الهند” إخراج معتز التوني عام 2016، و”ليلة هنا وسرور” إخراج حسين المنباوي والذى تم عرضه عام 2018.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب، ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.

فيلم “البعبع” لـ ياسمين صبري

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري تنتظر طرح فيلمها الجديد مع النجم أمير كرارة في موسم عيد الأضحي والذي يحمل عنوان “فيلم البعبع“.

كشفت سينرجي الشركة المنتجة للفيلم، عن البوسترات الرسمية الأولى لأبطال العمل أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن توتا.

وشاركت الشركة البوسترات عبر صفحتها على “إنستجرام”، مع تعليق : “استنوا فيلم عيد الاضحى البعبع بجميع دور العرض”، وظهرت ياسمين صبرى وهي ترافق بنت صغيرةـ أما محمد عبد الرحمن توتا فظهر بشكل كوميدي مع سهم في يده.

بينما ظهر أمير كرارة على بوستر فيلم “البعبع” وهو يحمل طفل ويرتدي جاكت كاجول أسود، وتحاوطه النيران

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه “سلطان” يواجه مع صديقه سوكا “محمد عبد الرحمن” العديد من المواقف.

فيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

ياسمين صبري والسينما

تعيش ياسمين صبري حالة من النشاط الفني في السينما حيث ستشارك في هذين الفلمين المشار إليهما، خلال الفترة المقبلة، وفضلت ياسمين صبري التركيز على السينما وتفضيلها على الدراما في تلك الفترة خاصة مع انتعاش السوق والإيرادات وابتعادها عن السينما.

وصرّحت ياسمين صبري، قائلة :”عندي فيلم هينزل في العيد الكبير، وبعدين عندي فيلم أكشن للصيف، ويمكن ده أول مرة لـ بطلة مصرية تعمل أكشن حقيقي فيه فرهدة وتدريب، والتدريب على الأكشن غير تدريب الصحة”.

صقر المحروسة مع أحمد عز

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2023، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي.

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