لأول مرة.. زوجة مصطفى قمر تشاركه التمثيل في “أولاد حريم كريم”… شاهدوا جمالها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 02:44 صباحاً - أعلن الفنان مصطفى قمر مؤخرًا انضمام زوجته إلى أبطال فيلم “أولاد حريم كريم” المقرر عرضه خلال موسم صيف 2023.

وشارك مصطفى قمر جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة تجمعه مع زوجته بصحبة أبطال الفيلم، أثناء تصوير أحد المشاهد، مشيرًا أنه يوم ميلادها أيضًا.

زوجة مصطفى قمر

وكتب تعليق على الصورة قال فيه “مراتي انضمت لحريم كريم، ربنا يستر يعني ورا الكاميرا وقدام الكاميرا مش كفاية في البيت.. كل سنة وأنتي طيبة ياغدغودة يا أطيب قلب في الدنيا ربنا يخليكي ليا ومايحرمنيش منك أبدًا happy birthday جوزاء”.

إصابة مصطفى قمر

وكان أصيب الفنان مصطفى قمر أثناء تصوير إحدى المشاهد في عينه إثر مشهد جمعه بالفنان خالد سرحان أثناء تصوير فيلم أولاد حريم كريم، وثم تماثل للشفاء، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ممازحًا الفنان خالد سرحان: أنا خفيت يا جماعة الحمد لله مش عارف ليه حاسس بزغللة خفيفة.. منك لله يا خالد يا سرحان.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم “أولاد حريم كريم”

فيلم “أولاد حريم كريم” يعد استكمالا لنجاح الفيلم الشهير “حريم كريم” والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

ودارت أحداث الجزء الأول من الفيلم حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

ويضم فيلم حريم كريم 2 مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، يشارك بفيلم أولاد حريم كريم العديد من الفنانين، منهم: مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، رنا رئيس، أيام مصطفى قمر، هنا داوود، عمرو عبد الجليل، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، وانضمت الفنانة ريهام عبد الغفور مؤخرا لأسرة الفيلم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

يُشار إلى أن هناك عدد من الشخصيات قد انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

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