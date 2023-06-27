طِبق الأصل.. تشابه مُدهش بين مهنّد التركي “كيفانش تاتليتوغ” وابنه بـ أول صورة واضحة له!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 02:44 صباحاً - رصدت عدسات الباباراتزي النجم التركي كيفانش تاتليتوغ رفقة زوجته باشاك ديزر تاتليتوغ وإبنه “كورت إيفه”.

وتم رصد الصور للعائلة الصغيرة، أثناء قيامهم بالتسوق في بلدة ياليكافاك ببلده تركيا؛ وتعتبر هذه المرة الأولى التي يرى فيها الجمهور ابن كيفانش، الذي ولد في شهر أبريل من العام الماضي.

الصور الأولى لابن كيفانش تاتليتوغ

حيث أن النجم التركي، دائمًا ما يحافظ على خصوصية عائلته وحياته الشخصية بعيدةً عن وسائل الإعلام.

وحسب الصور المنتشرة، يظهر أن إبن النجم التركي المشهور في الوطن العربي بإسم “مهند”، يشبهه بشكل كبير، حيث تبين أن ابنه ورث منه لون الشعر الأشقر والبشرة البيضاء.

كيفانش تاتليتوغ يفاجئ الجمهور بإسم إبنه الغريب:

وكان كيفانش تاتليتوغ قد أعلن عن ولادة طفله في شهر أبريل من عام 2022 الماضي، حيث كتب في منشور له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: “أخذنا كورت إيفه بين أيدينا، وهو بصحة جيدة، والحمد لله”.

وكان كيفانش تاتليتوغ قد أحدث حالة من الجدل، بعد أن أعلن عن إسم طفله “كورت إيفه تاتليتوغ”، حيث بدا الإسم غريبًا للغاية للمتابعين.

هذه الحالة دفعت بباشاك ديزار، إلى الرد والكشف عن سبب إختيار هذا الإسم للطفل، وقالت: “ان لقب كورت مميز جداً بالنسبة لي ولكيفانش، وذلك لأن علاقتنا بدأت في المسلسل التركي “كورت سعيد وشوري”، ومضت على هذه العلاقة ثماني سنوات، وكانت ثمرتها طفلنا المنتظر”.

كيفانش تاتليتوغ يشتري لمولوده منزلاً في لندن بـ15 مليون ليرة تركية:

يُذكر أن كيفانش اشترى لطفله “كورت”، منزلاً في أرقى أحياء العاصمة البريطانية لندن بسعر يصل لحوالي 700 ألف جنيه إسترليني، أي ما يقارب الـ900 ألف دولار.

ولم يتوقف كيفانش عند هذا المنزل، بل أقدم أيضاً على شراء يخت لطفله الصغير، ولم يكن اليخت عادياً كغيره من اليخوت، فقد تم تصميمه خصيصاً في الهند، وهو من نوع “كاتاماران”، وتمت تسميته على اسم الطفل “كورت إيفيه”، حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وكان كيفانش قد علق على قدوم مولوده الجديد، واصفاً شعوره في ذلك الوقت، فقال: “اعتقدت أن كوني أباً سيجعلني شخصاً أكثر قلقاً، لكن منذ أن تلقيت الأخبار السارة، اختفت كل مخاوفي”.

يُشار أن علاقة كيفانش وزوجته باشاك، نشأت خلال كواليس تصوير مسلسل “العشق الممنوع”، الذي جسد فيه دور البطولة إلى جانب بيرين سات، وهازال كايا، وكانت فيه باشاك مسؤولة عن تصميم وتنسيق أزياء الممثلين في العمل، لتتطور عقبها صداقتهما إلى علاقة حب، ختماها بالزواج عام 2016، في حفل أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، اقتصر حضوره على الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة، كما سجل غياب والد ووالدة كيفانش، التي كانت ترفض علاقة نجلها بمصممة الأزياء، التي تكبره ببضع سنوات.

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