شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو على المسرح الكبير الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الوطنيةالشهيرة التي تدعم روح الانتماء منها النشيد الوطنى، بلد التاريخ، سلم على الشهداء، مصر التي في خاطري، يا أغلى اسم في الوجود، مصر يا أم الدنيا، حبيبتي من ضفايرها، يا حبيبتي يا مصر، احلف بسماها، هنحب مين غيرها، تحيا مصر، طوبة فوق طوبة، الله الله على المستقبل، تعرف تتكلم بلدي، أقوى من الزمن، المصريين أهما، ابن الشهيد، مصريتنا وطنيتنا، إن كان على قلبي، زي ما هي حبها وعلى باب مصر.
يذكر أن دار الاوبرا المصرية اقامت عدة فعاليات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو شارك بها مختلف فرقها الفنية وتضمنت مجموعة من المؤلفات الغنائية والموسيقية الحماسية.
وفى سياق أخر تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فى ختام موسمها الفنى 2022 - 2023 وتحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر ومن اخراج مهدى السيد وذلك فى الثامنة والنصف مساء الاثنين 3 يوليو على المسرح الكبير .
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