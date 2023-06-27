هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل شام ابنة أصالة في الشهور الأولى! – شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 03:54 صباحاً - أثارت صورة عفوية لـ شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، من حفل زفاف خالها أنس نصري، نشرتها عبر حسابها في إنستجرام، حيرة متابعيها حول حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال.

تكهُنات حول حمل شام ابنة أصالة

وظهرت شام في الصورة تقف إلى جانب زوجها، وكذلك والدتها وزوجها الشاعر الغنائي العراقي فائق حسن، لكن ما لفت انتباه متابعيها هو وضع يدها على بطنها وكأنها تشير إلى حملها، لتثير التساؤلات.

وكان من بين أكثر التعليقات على تلك الصورة التي حصدت تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا هو السؤال “شام حامل؟”.

ورغم كثرة التساؤلات حول حملها، فقد تجاهلتها “شام”، وفي أول ظهور لها بعد تلك الصورة، استعرضت عبر خاصية الستوري في إنستجرام إطلالتها في حفل الزفاف الذي أقيم يوم السبت الماضي بحضور عدد من الفنانين.

كذلك، نشرت مقاطع فيديو توثق رحلة تسوّق قامت بها في إحدى المكتبات، أكدت خلالها أنّها تهوى قراءة الكتب منذ صغرها وبخاصةٍ الكتب الأجنبية، كما هنأت إحدى صديقاتها وتدعى ريم الغمراوي بعيد ميلادها.

إطلالة شام الذهبي

وكانت إطلالة شام الذهبي في حفل زفاف خالها قد خطفت الأنظار؛ إذ ارتدت فستانا شبابيا من اللون الأسود، نال إعجاب متابعيها الذين علقوا بالقول: “بتجنني يا شام طالعة قمر والفستان كثير حلو”، “ما تبلي كلميني عن حلاوتك يعني”، “إطلالتك مذهلة”.

حفل زفاف أنس نصري

وجرى حفل زفاف أنس نصري على شقيقة الإعلامية المصرية أميرة بدر، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد مرور نحو شهر على خطوبتهما، وكان من أبرز الحاضرين، الفنانة المصرية ميرهان حسين، ورامي صبري، ومصطفى حجاج.

وخلال الحفل، أهدت أصالة شقيقها “العريس” أغنية خصيصا لهذا الحدث السار بعنوان “فرحة أنس” من كلمات زوجها الشاعر العراقي، وألحان وتوزيع محمود الشاعري.

أصالة تُهنئ شقيقها بزفافه: «مين أغلى منك»

من ناحية أخرى، أعربت المطربة السورية أصالة نصري عن سعادتها بحفل زفاف شقيقها أنس نصري على شقيقة الإعلامية أميرة بدر، الذي احتفل به السبت الماضي بأحد الفنادق الكبرى.

ونشرت أصالة صورًا ومقطع فيديو من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “ومين أغلى منّ أنّوس يفرح لنفرح.. ومين أحلى نهال يختارها تشاركه العمر.. الله يسعدك حبيبي وتشوفوا كلّ الأيّام الحلوة والأصحاب المُحبّة الوفيّة وتكبّروا عيلتكم وتشوفوا على وشّ بعض كلّ النّجاح وكلّ التّوفيق ويحفظ لنا ياك ونشوف ولاد منّكم كتار، اجتمع بفرحكم أهلّ اشتقنا لهم وأصحاب غاليين وكان الوقت شوق ومحبًه وأحضان كبيرة وضحك وفرح .. أخي وحبيبي والسند الله يسعدك”.

كما نشرت شام الذهبي صورًا ومقطع فيديو، عبر خاصية “القصص القصيرة”، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلقت “عريس الأحلام، يقبرني القمر”.

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