شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز مرقة يحيى حفلاً غنائياً في ساقية الصاوي رابع أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب الأردني عزيز مرقة حفلا غنائيا يوم السبت المقبل الموافق رابع ايام عيد الأضحى، في ساقية الصاوى، ومن المقرر أنَ يقدم مجموعة من أغانيه المميزة، وأبرزها: ياباي، بنت الناس، مافي منك، بتحلوي في عيني، مين قالك، ضلك ابكي، بحبك للسما، الحب الكبير، بنت قوية.

وطرح مؤخرا الأردنى عزيز مرقة، أحدث أعماله الغنائية على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى بعنوان "بتسألينى" والأغنية من كلمات وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى عزيز مرقة وماهر الملاخ.

وتقول كلمات الأغنية..

بتسأليني كيف الحال .. سؤال… جوابه صغير

كلمتين خليني أحكيهم .. شو يعني بده يصير

ولا أقولك ما بتعرفيني .. حتى لو بعد سنين

قدامك… شايفتيني .. ومش شايفه أنا مين

أنا حلم كبير عنوانه الفشل .. بحّار بيرسي على شط الزعل

كل ما أصارع أعلى الموج .. بأفكاري برجع بغرق

ويدوب أطلع لفوق .. وإنت جاية تسأليني

العلة فيي مش فيكي إنت .. مش عارفة حالك وين غلطتي

العلة فيي مش فيكي إنت بتسأليني كيف الحال…

كيف أجاوب على هيك سؤال؟

لو تعرفي يللي فالبال

أكذب؟ أضلني ساكت؟ .. ولا أحكيلك كل شي؟

أنا قصة من غير كاتب .. أنا ثورة من غير قائد

أغنية من غير شاعر .. ولك فاهمة أنا مين؟

أنا نار بتولع من غير سبب .. أنا الصمت الهادي وراه الغضب

أنا حرب دمار إعمار شعارات تفجير

مش عارف وين أتخبى!

أنا الجيش!

أنا الجندي اللي قالب على حالى!

العلة فيي مش فيكي إنت .. مش عارفة حالك وين غلطتي

العلة فيي مش فيكي إنت

مش شايفة… ولا سامعة الصوت