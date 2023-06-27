بسمة بوسيل تحتفل بتخرج ابنها آدم.. والجمهور نُسخة من طليقها تامر حسني!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 05:56 صباحاً - شاركت الفنانة، بسمة بوسيل جمهورها عبر خاصية “ستوري” حسابها الشخصي على إنستجرام بصورة جديدة لابنها آدم.

واحتفلت بسمة بوسيل من خلال الصورة بتخرج نجلها آدم من مرحلة الحضانة، وظهر في الصورة وهو يرتدي روب وكاب التخرج برفقة صديقه.

بسمة بوسيل تحتفل بتخرج ابنها من الحضانة

تفاعل متابعي بسمة مع الصورة وأكدوا أن آدم يشبه والده الفنان تامر حسني بشكل كبير، وتمنوا لبسمة وأبنائها حياة سعيدة وهادئة.

بسمة بوسيل تقرر العودة للغناء

بسمة بوسيل قررت العودة للغناء مجددا بعد غياب استمر عدة سنوات، ويعتبر عودتها مفاجأة لجمهورها خاصة أنها كانت واحدة من المواهب الغنائية التي ظهرت في الموسم السادس من برنامج “ستار أكاديمي”، وحصلت على المركز الثاني.

لكنها غابت عن أي مشاركات فنية بعد زواجها من الفنان تامر حسني، وقررت التفرغ للعائلة ولتربية أبنائها.

أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

وتصدر اسم الفنانة بسمة بوسيل محركات البحث في الأيام القليلة الماضية، بسبب هجومها على هالة عمر منسقة أعمال الفنان تامر حسني التي احتفلت بزفافها مؤخرًا، وكتبت بسمة على صورة زفاف هالة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة”.

وخرجت “بوسيل” عن صمتها، وأوضحت أن مديرة أعمال زوجها الفنان تامر حسني سبب رئيسي في انفصالهما، إذ كتبت عبر استوري آخر على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: كانت سببا في خراب البيت.. احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك.

بوسيل تعلن انفصالها رسميًا عن تامر حسني

وكانت قد أعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها رسميًا من زوجها السابق تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال ولاقت كلمات تامر إعجاب متابعيه وجمهوره مؤكدين على احترامه وتقديره لزوجته السابقة بالرغم من الانفصال.

قصة حب وزواج تامر حسني وبسمة بوسيل

قصة حب وزواج تامر حسني وبسمة بوسيل تعود إلى عام 2012، حيث قال تامر في أحد اللقاءات التليفزيونية: “بسمة كانت صوري في غرفتها، وكان عندها حلم منذ صغرها، ومرة جابت لي كشكول فيه صوري، وكانت بتتعامل معايا كأني خطيبها أو زوجها المستقبلي وكاتبة لي كلام حب”.

وأضاف تامر حسني إن بداية شرارة الحب كانت بعد رؤيته لها فى إحدى حفلاته الغنائية بالمغرب، قائلا: “كانت تتمنى الغناء برفقتي ومن هنا كانت البداية”.

وعلى مدار الأشهر الماضية واجه تامر وبسمة الكثير من المشكلات، وهو ما جعل خبر الطلاق يتردد كثيرا وأصبح خبر انفصالهما اليوم ليس مفاجأة.

يُذكر أن تامر حسني يحتفل بنجاح أحدث أعماله السينمائية “فيلم تاج” ضمن أول سلسلة لأفلام الأبطال الخارقين.

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