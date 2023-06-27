شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة مع لبنى عبد العزيز على الفضائية المصرية فى أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف برنامج ليالينا، الذى يقدمه محمد السماحى، على شاشة الفضائية المصرية بالتليفزيون المصرى فى السابعة من مساء غد الأربعاء أول أيام العيد، الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، وحلقة خاصة عن حياتها الفنية وجوانب إنسانية ومراحل ومحطات مهمة فى مشوارها، وقصص متنوعة فنية مع رشدي أباظة وفريد الاطرش وعبد الحليم حافظ .

برنامج ليالينا إعداد وتقديم محمد السماحى إخراج وليد السباعى، ويذاع فى العاشرة مساء على الفضائية المصرية.

يذكر أن لبنى عبد العزيز سـينمائية مصرية، خريجة الجامعة الأمريكية فى القاهرة أكملت دراسـتها العليا، وحصلت على الماجستير فى التمثيل من الولايات المتحدة الأمريكية، ولها العديـد من الأدوار المهمة فى السـينما المصرية التى عُنيـت بالمرأة وقضايا فئات المجتمع المصرى.

وكان من أشهر أعمالها فيلم "الوسادة الخالية" مع عبد الحليم حافظ، وفيلم "عروس النيل"، لذلك يتم تكريمها فى بلد النيل، كما قدمت لأول مرة مسلسلا إذاعيا بعنوان الوسادة لا تزال خالية، وهو استكمال لأحداث فيلم الوسادة الخالية.

كمـا لمـع اسـمها مـن خلال كتاباتهـا الصحفيـة فـى الأهرام ويكلى، والتـى تعنى بمشـاكل وقضايا من جميع أنحاء العالم وخاصة أفريقيا.