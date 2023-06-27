شكرا لقرائتكم خبر عن 26 عاما على تبديل وجهي نيكولاس كيدج وجون ترافولتا في فيلم "face off" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 26 عاما على فيلم face off الذى طرح في 27 يونيو 1997، ويعد الفيلم من أمتع الأفلام الأجنبية و عنده عرض على التلفزيون الجميع يشاهدونه كأنهم يشاهدونه لأول مرة و خصوصا عملية تبديل الوجه بين نيكولاس كيدج و جون ترافولتا وعنصر التشويق المصاحب في الفيلم.

والفيلم من بطولة كل من جون ترافولتا ونيكولاس كيدج، جوان ألين، جينا جيرشون، دومينيك سواين وتأليف مايكل كوليرى و إخراج جون وو.

وتدور أحداث الفيلم حول الشرطي شون آرتشر يطارد كاستور تروي قائد عصابة خطير يصاب إصابة قوية تتسبب في غيبوبته، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة، فيقرر الإف بي آي بطريقة طبية خلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة.

ولعب ترافولتا دور عميل مكتب التحقيقات الفدرالي شون آرتشر أما عن نيكولاس كيدج فقد لعب دور الإرهابي كاستور تروي، وقد تبادل كل منهما جسد الآخر عن طريق الجراحة في قصة معقدة أثارها اغتيال تروى نجل آرتشر.