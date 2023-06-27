شكرا لقرائتكم خبر عن الصدفة لعبت دور في دخوله عالم الفن.. ذكرى ميلاد صلاح قابيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان الراحل صلاح قابيل، حيث إنه من مواليد 27 يونيو، ولد صلاح قابيل فى محافظة الشرقية، وانتقل مع عائلته للعيش فى القاهرة وفيها أكمل دراسته الثانوية، وألتحق بكلية الحقوق ثم تركها ليلتحق بمعهد الفنون المسرحية، وقدم أدواراً عديدة ما بين المسرح والسينما والدراما، إلا أن دخوله عالم التمثيل جاء من الأساس بالصدفة البحتة عن طريق ناظر مدرسته.

قدم صلاح قابيل أولى أعماله التليفزيونية عام 1963، وفى نفس العام قدم أول أعماله السينمائية، والتى كانت من خلال فيلم "زقاق المدق"، عام 1963 وهو الذى شهد أول ظهور له بالسينما، والذى كتبه الكاتب الكبير نجيب محفوظ، ولعب دور البطولة فيه الفنانة شادية.

بعد ذلك ظهر بعدة أفلام من أشهرها بين القصرين عام 1964، نحن لا نزرع الشوك عام 1970، دائره الانتقام عام 1976، ليلة القبض على فاطمة عام 1984، غرام الأفاعى عام 1988، العقرب عام 1990.

توفى عن عمر يناهز 61 عامًا، ونتيجةً لذلك تم تغيير سيناريو الجزء الخامس والأخير من مسلسل ليالى الحلمية بحذف دور الحاج علام السماحى من هذا الجزء باعتباره متوفيا.