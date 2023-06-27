مسرح الدولة يشارك الجمهور فرحة العيد بـ14 عرضاً مسرحياً

ياسر رشاد - القاهرة - أبرزهم «سيدتى أنا» و«طيب وأمير» و«عجيب وعجيبة»

يشارك مسرح الدولة جمهوره فرحة عيد الأضحى بدور عروضه المختلفة، بدءاً من ثانى أيام العيد، حيث يعرض 14 عرضاً مسرحياً ما بين القاهرة والإسكندرية.

تقدم على خشبة المسرح القومى، مسرحية «سيدتى ‏أنا»، ‏إعداد وإخراج محسن رزق، بطولة: «داليا البحيرى، نضال ‏الشافعى، ‏فريد النقراشى، محمد دسوقى، أمينة سالم»، بالثامنة ‏والنصف مساءًý.ý

ويستضيف المسرح الكبير بمسرح السلام بقصر العينى، ‏مسرحية «خطة كيوبيد»، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج ‏أحمد فؤاد، ‏بطولة «عبدالمنعم رياض، نوال سمير، كريم الحسينى، ‏أمنية ‏حسن»، فى السابعة مساءً، يعقبه فى التاسعة والنصف مساءً، ‏على ‏ذات المسرح، مسرحية «عجيب وعجيبة»، تأليف سعيد ‏حجاج، ‏إخراج محمد الصغير، بطولة «سيد الرومى، ماهر محمود، ‏إيهاب ‏بكير، دعاء رمضانý».ý

ويُعرض على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، ‏مسرحية ‏مونودراما «سيب نفسك»، تأليف مارك انجيا، ترجمة د. ‏نبيلة ‏حسن، دراماتورج وإخراج د. جمال ياقوت، بطولة الفنانة ‏فاطمة محمد ‏على، فى الثامنة والنصف مساءًý.ý

وعلى مسرح ميامى بوسط البلد، تُقدم مسرحية «طيب ‏وأمير»، ‏تأليف أحمد الملوانى، إخراج محمد جبر، بطولة: «عمرو‏رمزى، هشام ‏إسماعيل، تامر فرج، أحمد السلكاوى، رشا فؤاد، ‏نهى لطفى، ‏شريف حسنى، شيماء عبدالقادر، محمود الهنيدى، ‏محمود فتحى ‏ونجوم المسرح الكوميدى، فى الثامنة والنصف مساءًý.ý

كما يعرض بالمسرح العائم الصغير بالمنيل، مسرحية ‏‏«ياسين ‏وبهية»، تأليف نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، ‏بطولة: «حازم القاضى، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبوزيد، ليلى ‏مراد، ‏كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، ‏محمد ‏البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر ‏على»، فى ‏الثامنة مساءًý.ý

وتقدم قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، مسرحية «بيت ‏روز»، تأليف وإخراج محمود جمال الحدينى، تمثيل «سالى ‏سعيد، ‏نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم ‏عيد»، ‏فى السابعة والنصف مساءًý.ý

كما تستضيف قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة، مسرحية «باب ‏عشق»، تأليف إبراهيم الحسينى، وإخراج حسن الوزير، ‏تمثيل: «ماهر محمود، هالة ياسر، فكرى سليم، أحمد حسن، محمد ‏أمين، محمد ‏صلاح، إسلام بشبيشى، دنيا عونى»، فى التاسعة ‏والنصف مساءًý.ý

ويُقدم مسرح الغد بالعجوزة مسرحية «ستوكمان»، تأليف ‏ميخائيل ‏وجيه، وإخراج د. أسامة رؤوف، بطولة: «ياسر عزت، ريم ‏أحمد، ‏محمد دياب، نائل على»، فى التاسعة مساءًý.ý

وعلى مسرح أوبرا ملك برمسيس، تُعرض مسرحية: «قبل ‏الخروج»، تأليف وأشعار محمد زناتى، وإخراج هانى السيد، ‏بطولة: «شريهان قطب، محمد عبدالوهاب، لمياء جعفر، محمد الغباشي» ‏فى ‏الثامنة مساءًý.ý

ومسرح متروبول، مسرحية «جنة كوكى»، تأليف على ‏أبو‏سالم، وإخراج صفوت صبحى، بطولة «بثينة رشوان، جلال ‏عثمان، ‏محمود حسن، كمال زغلول، مونى، شيماء عبدالناصر، ‏نادية ‏الشويخ»، وذلك فى السابعة والنصف مساءًý.ý

ويُقام على مسرح القاهرة للعرائس، العرض المسرحى «فركش ‏لما ‏يكش»، تأليف وإخراج شوقى حجاب، ديكور وعرائس ‏وملابس ‏آيات خليفة، نحت عرائس وماسكات محمد كشك، مُخرج منفذ، ‏لطفى ‏السيد، فى السابعة والنصف مساءًý.ý

وعلى مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، تقدم مسرحية ‏‏«همام ‏وعصابة الضباع»، تأليف وإخراج إيهاب مبروك، تمثيل: «رضا ‏إدريس، إبراهيم الملاح، إيهاب يونس، ايهاب مبروك، يحيى ‏عرفة، ‏محمد جابر، مهند مختار، جهاد محمود، يحيى حسن، كامل ‏أبو‏الفتوح»، والأطفال «مريم إيهاب، نورسين، لارا سيد عادل، ‏بياترس ‏أسامة»، فى الثامنة مساءًý، ويقدم على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، العرض ‏المسرحى: «مغامرات جيمو»، تأليف: صلاح متولى، إخراج محمد ‏عشرى، بطولة: «كريم الحسينى، إسراء حامد، رندا جمال، عصام ‏مصطفى، كريم محمد ‏سعد»، ومن أبناء مسرح الشمس «شذا محسن، ‏معتصم جودة»، فى ‏الرابعة عصرًا.