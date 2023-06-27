ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق موسم أفلام عيد الأضحى اليوم، بمشاركة 4 أفلام تتنافس على عيدية الجمهور، ويسيطر عليها جميعاً الطابع الكوميدى، ومن المقرر ان تطرح الافلام اليوم بجميع دور العرض المصرية، بالإضافة إلى قاعات سينما الشعب التى تتبع وزارة الثقافة.

من الأفلام المشاركة فيلم «مستر إكس» الذى يجمع النجمين أحمد فهمى وهنا الزاهد لأول مرة سينمائياً، ويقدمان عملاً كوميدياً، تدور أحداثه حول أحمد فهمى الذى يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكى يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، وسط ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف.

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.

وحققت الأغنية الدعائية للفيلم «اختياراتى مدمرة حياتى» للمطرب أحمد سعد نجاحاً كبيراً وتخطت ملايين المشاهدات منذ طرحها.

كما يقدم النجم أمير كرارة هذا الموسم فيلم «البعبع» الذى تدور أحداثه فى إطار أكشن لايت، ولا تخلو مشاهدة من المفارقات الكوميدية، فهو يقوم بدور «سلطان البعبع» وهومجرم يحاول الهرب، ولكنه يقابل ياسمين صبرى خلال الأحداث، وتحدث بينهما العديد من المواقف، ويحاول التخلى عن إجرامه، وسط العديد من مشاهد الأكشن الممزوجة بالكوميديا.

فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

يعرض أيضا اليوم فيلم «تاج» للنجم تامر حسنى، الذى يقدم تيمة البطل الخارق «سوبر هيرو»، فى إطار كوميدى من خلال قصة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما، وهومن بطولة تامر حسنى، ودينا الشربينى وبيومى فؤاد، ساندى، هالة فاخر، والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وانطلق الأربعاء الماضى عرض فيلم «بيت الروبى» بطولة النجم كريم عبدالعزيز والذى حقق إيرادات تخطت 9 ملايين فى أول أسبوع لعرضه، حيث تشهد أحداث فيلم «بيت الروبي» مشاركة نجمين كبيرين من نجوم الكوميديا وهما النجم كريم عبدالعزيز، والنجم كريم محمود عبدالعزيز، كما تدور الأحداث حول الزوجين إبراهيم الروبى وإيمان (كريم عبدالعزيز ونور اللبنانية) اللذان يعيشان فى إحدى المدن الساحلية، ثم يأتى إليه شقيقه إيهاب (كريم محمود عبدالعزيز)، لتدور بينهما العديد من المواقف الكوميدية، ثم يعودوا إلى القاهرة، وعن طريق الصدفة يغنى إبراهيم فى أحد الأفراح ليصبح تريندا، وإنفلوسر مشهور.

فيلم «بيت الروبى» بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.