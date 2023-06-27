عرفة| أغنيات صوّرت أجواء موسم الحج

ياسر رشاد - القاهرة - تمتلىء الشاشات التلفزيونية والإذاعات حول العالم بالشعائر الخاصة بوقفة عرفات، واستقبلت الأراضي المقدسة ضيوف الرحمن بالثوب الأبيض الذي أضفى روحانيات فريدة على هذا المشهد الديني الاستثنائي.

أغنيات جسدت

وبالتزامن مع بداية موسم الحج لعام 2023، وثق عدد كبير من نجوم الطرب بصوتهم روحانياته بكلمات وألحان مؤثرة مستمر بريقها إلى اليوم، أبرزهم أغنية كوكب الشرق أم كلثوم “القلب يعشق”، من كلمات الشاعر الكبير بيرم التونسي، ألحان رياض السنباطي، ومن أبرز مقاطعها التي تذاع دائمًا "دعانى لبيته لحد باب بيته لما تجلالى بالدمع ناجيته، جينا على روضه هلا من الجنة، فيها الأحبة تنول كل اللى تتمنى".

بجانب أغنية "إلى عرفات" التي تم طرحها عام 1951، من كلمات أمير اشلعراء أحمد شوقي، ويقول مطلعها "إلى عرفات الله يا خير زائر عليك سلام الله فى عرفات.. ويم تولى وجهة البيت ناضرًا سيم جمال البشر والقسمات".

مع الاغنية الشهيرة للفنان حسين الجسمي “لما بقينا في الحرم”، من كلمات: نور الدين محمد ألحان وليد سعد، وتقول كلماتها"لمّا بقينـــا فـــي الحـــرم كلّ اللي من حاجه اتحـرم قالهـــا لربّــــه وكلِّمــــهُ وارتـــاح من الآه والألـــم سيدنا النبي كان وسطنا طبطـــــب علينــــا كلّنـــــا ومسح دموع المشتاقين سمـــع الشكــــــاوي منّنـا ودعينـــا قلنـــا يا رحيــم ومقـــام حبيبـــك الكـريم أوقف معانا في اللي جاي واغفــر لنــا شر القديـــم وقّف لنـــا ولاد الحــــلال وارزقنا بالرزق الحــــلال كان الأدان هوّه الجــواب وكأنّه كان من صوت بلال الله اكبــــر من الجميــــع امشي فطريقه لن تضيــع خلّي التكال دايماً عليـــه اتحامى في عطفه البديــع