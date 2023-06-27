حماقى وتامر وحكيم وإليسا.. نجوم الغناء يتألقون فى عيد الأضحى

ياسر رشاد - القاهرة -

يشهد موسم عيد الأضحى المبارك منافسة قوية لحفلات نجوم الغناء، حيث يحيى عدد كبير من الفنانين حفلات غنائية فى مصر والوطن العربى، أبرزهم تامر حسنى ومحمد حماقى وهيفاء وهبى وحكيم.

يفتتح حكيم أولى حفلات الصيف بالساحل الشمالى هذا العام، حيث يحيى حفلًا غنائيًا فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن يقدم العديد من الاستعراضات الجديدة بجانب مجموعة من أغنياته.

ويشهد حفل حكيم الإطلاق الأول لأغنية «مدلعة» من كلمات الراحل أيمن الطويل، ألحان علاء غنيم، توزيع طارق مدكور، وتعد أولى أغنيات ألبومه الجديد «الكبير»، الذى يضم 10 أغنيات متنوعة تطرح بشكل سينجل خلال شهور الصيف.

ومن ضمن حفلات النجوم العرب بالقاهرة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، النجم العراقى ماجد المهندس، حيث يقيم حفلًا غنائيًا فى أحد فنادق التجمع الخامس يوم الجمعة 30 يونيو.

أما عن حفلات ساقية الصاوى خلال العيد، حفل المطرب الأردنى عزيز مرقة، وذلك يوم السبت 1 يوليو، كما يتواجد أيضاً الفريق الغنائى «بلاك تيما» فى حفل غنائى ضمن حفلات موسم عيد الأضحى، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى بالزمالك، ويتواجد الفريق الغنائى الشبابى «كايروكى» فى حفلين يومى 27 و29 يونيوالجارى فى المنارة آرينا والقاهرة الجديدة.

وفى لبنان فاجأ الفنان تامر حسنى، الجمهور البنانى بتعاقده على حفل غنائى، فى لبنان يوم 8 يوليو، وذلك بعد غياب فترة طويلة، حيث كان آخر حفل قدمه فى لبنان منذ سنوات.

وعلى الرغم أن ميعاد الحفل يعتبر بعد الانتهاء من احتفالات عيد الأضحى، إلى أن تم بيع أكثر من 60% من تذاكر الحفل فى 24 ساعة فقط من طرحها.

ويحيى النجم محمد حماقى حفلًا غنائيًا ضخمًا فى الكويت يوم 29 يونيو الجارى، ثم يحيى حفلًا آخر يوم السبت 1 يوليو المقبل فى بيروت، ومن المقرر أن يقدم حماقى باقة من أشهر أغانيه مثل: « الحكاية حكايتنا، واحدة واحدة، ناويها، ما بلاش، أحلى حاجة فيكى، يا ستار» وغيرهم من الأغنيات.

فيما تحيى الفنانة هيفاء وهبى حفلًا غنائيًا يوم السبت 1 يوليو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، فى بيروت، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها المحببة لدى الجمهور.

وفى 30 يونيوالجارى يقيم الفنان اللبنانى وائل جسار، حفلاً غنائياً فى لبنان، وقررت أيضًا ملكة الإحساس إليسا بالتعاون مع النجم راغب علامة إقامة حفل غنائى مشترك بلبنان وتحديدًا ببيروت.

ويستعد النجمان كاظم الساهر وحسين الجسمى لإقامة حفل غنائى ضخم ضمن احتفالات عيد الأضحى بدولة الإمارات، وذلك فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.