شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أغانى الحج.. ليلى مراد يا رايحين للنبى وأم كلثوم إلى عرفات الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الثلاثاء، الأمة العربية والإسلامية بوقفة عرفات، وفى كل عام في موسم الحج، نسمع الإذاعات والتليفزيونات، تذيع الأغانى الخاصة بهذه المناسبة.

وتعد أغنية "يا رايحين للنبى الغالى" التى تغنت بها الفنانة الكبيرة ليلى مراد، من أشهر أغانى الحج، والأغنية جاءت ضمن فيلم "بنت الأكابر"، بطولة ليلى مراد وأنور وجدى، وهي من ألحان الموسيقار رياض السنباطى، ومن كلمات أبو السعود الإبيارى.

أغنية "إلى عرفات"، التي قدمتها أم كلثوم عام 1951، تاليف أمير الشعراء أحمد شوقى، والتى كان قد كتبها عام 1910 بمناسبة ذهاب الملك أحمد فؤاد إلى مكة لأداء مناسك الحج،ومطلع القصيدة، "إلى عرفات الله يا خير زائر عليك سلام الله فى عرفات.. ويم تولى وجهة البيت ناضراً وسيم جمال البشر والقسمات".

كما غنت سيدة الغناء العربى أغنية أخرى للحج، وهى أغنية "القلب يعشق"، من كلمات محمود بيرم التونسى، وألحان رياض السنباطى، وأشهر مقاطعها " دعانى لبيته لحد باب بيته لما تجلالى بالدمع ناجيته، جينا على روضه هلا من الجنة، فيها الأحبة تنول كل اللى تتمنى".

كما توجد أغنية خاصة بالحج للفنان إيمان البحر درويش، تحمل نفس الاسم، كما غنى الفنان وائل جسار أغنية "حج حجيج"، والتى يبدأ مطلعا بـ"حج حجيج بيت الله والكعبة ورسول الله، على زمزم إن شاء الله، ابنى ينام يا سلام يا حمام، سيدنا محمد يجبر خاطره فى الأحلام".