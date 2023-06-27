شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى حاضرة فى أحداث فيلم "البعبع" بصوتها فقط.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة منة شلبى بصوتها فقط خلال أحداث فيلم البعبع للنجم أمير كرارة والذى انطلق في دور العرض اليوم الثلاثاء للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى، حيث يظهر صوت منة شلبى في مشهد قراءة أمير كرارة رسالة من زوجته حيث تقرأ هي الرسالة والتي من شأنها تقلب حياة أمير طوال أحداث الفيلم.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد اخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

يذكر أن آخر أفلام أعمال منة شلبى في السينما، فيلم "من أجل زيكو" تم عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسى العام الماضى 2022، وهو بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، دياب، سمر مرسى، محمد ثروت، سليمان عيد، هبة عبد العزيز وليلى عز العرب وكارولين عزمى وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

فيلم "من أجل زيكو" يعرض حالياً على منصة watch it الرقمية، وتدور أحداث الفيلم حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.