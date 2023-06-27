شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل زيكو يتصدر قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم من أجل زيكو بطولة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة في مصر على منصة watch it الرقمية بعد يومين من بدء عرض على المنصة، اذ عرض أول أمس الأحد كأحدث الأعمال التى ضمتها watch it إلى مكتبتها المتنوعة.



الافلام الاكثر مشاهدة على watch it

فيلم "من أجل زيكو" تم عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسى العام الماضى 2022، وهو بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، دياب، سمر مرسى، محمد ثروت، سليمان عيد، هبة عبد العزيز وليلى عز العرب وكارولين عزمى وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداث الفيلم حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.

وفى سياق متصل تعرض منصة watch it في عرض فيلم هارلى للنجم محمد رمضان، وذلك بعد عرضه في السينمات مباشرة، حيث طرح الفيلم في موسم عيد الفطر السينمائى الماضى، وتصدر إيرادات الموسم بعدما حصد إيرادات بلغت 36 مليون جنيه.

كما تعرض أيضاً الجزء الثانى من مسلسل "ريفو" بعد عرض الجزء الأول من العمل عرض في يونيو الماضي 2022 وشارك في بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، ومن المقرر عرضه الجزء الثاني قريبا.